Касса четверга: «Лед 2» уверенно лидирует с 33 млн рублей

Первый день нового уикенда принес интересные результаты: несмотря на обилие громких студийных новинок из Голливуда лидеры прошлой недели остались на своих местах. Это российская мелодрама ЛЕД 2 (SPPR) с 33,3 млн рублей и британский криминальный боевик ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) с 28,6 млн рублей. Они занимают первое и второе место соответственно. К концу воскресенья касса фильма ЛЕД 2 увеличится до 330 млн, что позволит ему остаться на позиции лидера. Лента Гая Ричи соберет более 200 млн, но второе место удержать у нее не получится.

А все потому, что на выходных днях в полную силу себя покажут новинки, которые рассчитаны в основном на семейную и детскую аудиторию. Это, прежде всего, УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI), собравшее за четверг около 27 млн рублей. К концу воскресенья эта сумма вырастет до 250 млн рублей. Чуть больше 200 млн положит на свой счет к концу воскресенья проект СОНИК В КИНО (CPP), а вот экранизации повести Джека Лондона ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) на этом празднике семейного контента вряд ли достанется больше 70 млн рублей. Четверг принес фильму около 8 млн.

Российская биографическая драма КАЛАШНИКОВ (MG) также попала в топ-10 четверга. Лента заработала 5,5 млн рублей, что может дать ей до 50 млн рублей к концу уикенда.

ОПРОС БУКЕРОВ

ДЕНИС МУРЫЛЕВ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

Вчера у нас стартовали ЗОВ ПРЕДКОВ, КАЛАШНИКОВ, УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. СОНИК В КИНО, соответственно, расширился. У ЗОВА ПРЕДКОВ для четверга нормальная посещаемость, к выходным он, по идее, должен раскачаться. То же самое с КАЛАШНИКОВЫМ, у него не самое большое количество сеансов, и посещаемость хорошая. Неплохо стартовал и ДОКТОР ДУЛИТТЛ. Конечно, это не такой блокбастер по сборам, как ЛЕД, но все равно хорошо. Очень радуют ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, у них преимущественно вечерние сеансы, поскольку фильм 18+, но заполняемость зала отличная, с учетом того, что сеансов у них не так много. По наработке на сеанс ДЖЕНТЛЬМЕНЫ лидируют. Из новинок впереди пока СОНИК В КИНО, на втором – ДОКТОР ДУЛИТТЛ. Думаю, на выходных у нас все будет хорошо, плюс уикенд расширенный. КАЛАШНИКОВ должен получить хороший приток на 23 февраля. Лидером в целом, конечно, будет ЛЕД 2. У него стало меньше сеансов, но мы ставим его в большой зал, поскольку интерес зрителей к проекту по-прежнему большой. Может, февраль в этом году окажется не самым унылым месяцем в году. В прошлом году худшим был апрель, а потом шли сентябрь и февраль.

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

Вчерашний день в плане стартов не очень показательный, кассовые сборы были чуть ли не хуже, чем в среду, хотя ожидания от уикенда хорошие. Стартовали УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА и КАЛАШНИКОВ. Результаты пока рано оценивать, все-таки впереди длинные выходные, семейная аудитория должна прийти к нам позже. Надеюсь, что уикенд хорошо себя покажет. Я рассчитываю на все. ДУЛИТТЛ должен хорошо сработать, все-таки Железного человека у нас любят, как и детское кино. От КАЛАШНИКОВА суперсильных сборов не жду, хорошо, если он сработает на уровне ЛЬВА ЯШИНА. Проект стоит у нас очень точечно, кино освещает очень хорошую тему, поэтому нужно, чтобы зритель знал о нем и имел возможность посмотреть. ЛЕД 2 работает стабильно, даже в будни. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ тоже хорошо идут, хотя и стоят точечно, наработка у них достойная. СОНИКА мы не сильно расширили, на прошлых выходных тех сеансов даже не хватало, хотелось поставить больше, а сейчас больше ставить уже не можем, поскольку в расписании плотно. Из-за этого мы не смогли поставить ЗОВ ПРЕДКОВ, потому что уже не влезал. Обидно за него, потому что проект достойный, и на него бы сходили, на другой дате он смог бы у нас поработать. Получается, то густо, то пусто. На каких-то уикендах ощущается острая нехватка семейных релизов, а сейчас их слишком много. Нужно дистрибьюторам подходить к этому вопросу более взвешенно.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНУЦКАЯ

Управляющая по кинопоказу сети «Киноостров»: 2 к/т на 5 и 6 залов, Астрахань

У нас стартовали УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, ЗОВ ПРЕДКОВ, МЕГАЩЕНКИ. Результаты новинок пока не очень. У ДОКТОРА ДУЛИТТЛА много сеансов, в результате аудитория распределилась между ними, и заполняемость не самая высокая. Лучше всего сейчас работают ЛЕД 2, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и СОНИК В КИНО. Фильмы, идущие вторую неделю, работают лучше, чем новинки. Я очень надеюсь, что семейные проекты в выходные отработают получше, потому что все-таки будет праздничный уикенд, зрители придут в кино с детьми. Интересно, что вчера много людей приходили купить билеты сразу на 23 февраля на фильмы ЛЕД и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, именно на эти картины. Кто-то себе покупает, кто-то, видимо, в качестве подарка. Оба фильмы очень классные, каждый – по-своему. Пока все идет к тому, что февраль будет лучше, чем в прошлом году.

ЕЛЕНА БОЧКАРЕВА

И.о. директора к/ц «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

ЗОВ ПРЕДКОВ стартовал средне. Хотелось бы лучше, конечно, но неплохо. КАЛАШНИКОВ пока работает не очень, но я думаю, что 23 февраля будет больше желающих посмотреть эту картину. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА зашло неплохо, надеемся, что на выходных посещаемость у него будет очень хорошая. СОНИК В КИНО после превью идет неплохо, с учетом того, что вчера был четверг. В целом посещаемость сейчас лучше, чем в предыдущие недели. Видимо, с наступлением тепла народ оживает, тем более сейчас будет праздничный уикенд. Думаю, в выходные у нас все будет хорошо. Наверное, все новинки соберут хорошо, но ДОКТОР ДУЛИТТЛ – лучше всех. В целом на первом месте ЛЕД 2, бесспорно. Практически на уровне с ними идут ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Директор к/т «Кристалл Синема» (3 зала на 301 место), Ревда, Свердловская область

У нас сейчас идут каникулы в школах, где дети учатся по триместрам, поэтому результаты проката хорошие. На первом месте до сих пор ЛЕД 2. Также хорошо продолжают идти ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. СОНИК В КИНО собирает больше, чем УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. На ЗОВ ПРЕДКОВ пока не особо ходят. Посмотрим, что будет в выходные, тем более уикенд расширенный, и много фильмов на семейную аудиторию. Плюс надеемся, что в День защитника Отечества мужчины сходят на ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, которые неплохо идут. Хотя сейчас мы понимаем, что аудитория у нас принимает подобные фильмы не так хорошо, как в других городах. Все-таки и ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ у нас не был хитом. Зато на днях закончился прокат ХОЛОПА, мы катали его восемь недель, это удивительно, конечно. КАЛАШНИКОВ у нас не поместился на этой неделе, но народ его спрашивает, думаю, поставим его на следующей неделе. В целом мы рассчитываем вытянуть февраль на хорошие показатели.

Предварительные сборы за четверг 20.02.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.69 руб.



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