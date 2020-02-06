Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Джентльмены» выигрывают с 35 млн рублей

Но возглавлять топ целый уикенд им будет не под силу

Новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) в прошедший четверг уверенно возглавил российский прокат. Лента собрала чуть больше 35 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда картина может рассчитывать на результат 220−250 млн рублей. В пятницу в прокат вышла российская мелодрама ЛЕД 2 (SPPR), которая по итогам уикенда соберет больше ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

В формате превью свою жизнь в кинотеатрах начал СОНИК В КИНО (CPP). Семейная комедия по итогу уикенда может собрать около 100 млн рублей. Второй новинкой от компании «Централ Партнершип» на уикенде стала лента СКАНДАЛ (СР). Четверг принес ей 3,4 млн рублей, а значит, к концу воскресенья в ее активе будет около 22 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Букер к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест), к/т «Кристалл» (3 зала на 450 мест), к/т «Московский» (2 зала на 250 мест), к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

Стартовали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, СКАНДАЛ, ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ, СОНИК В КИНО. В принципе ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовали очень неплохо. Понятно, что под направлением праздника они будут придавлены большой глыбой ЛЬДА. Но вчерашний старт был очень даже неплох, я ожидал от картины чуть меньшего, и слава богу, что ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовали хорошо. Но почему-то совсем не виден СКАНДАЛ. Видимо, не наша тема. По СОНИКУ сложно говорить, потому что вот эти размазанные старты редко определяют кассу. Если на плакате написано 20 февраля, то 70 процентов зрителей придут 20 февраля, а не 13-го. Так что вчера фильм показал даже, возможно, цифры чуть лучше, чем мы ожидали от превью. Но это все равно пока не показатель. На ЛЕД мы открыли предпродажи достаточно рано, так что на вечер пятницы билеты были давно выкуплены. Думаю, что в выходные фильм будет рвать кассу. Люди приходят в кинотеатр, видят, что билетов нет и, соответственно, покупают их уже на субботу или воскресенье. О фильме отзываются замечательно, так что работать он будет еще долго.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

У нас вчера стартовали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ, ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ». ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовал хорошо по общей сумме, но если учитывать количество сеансов, наработка средняя. Но я надеюсь, что фильм будет работать дальше, потому что отзывы о нем хорошие. Полагаю, что это будет работа в длину. Предпродажи на ЛЕД 2 были неплохими, но не выдающимися. Подозреваю, что это связано с тем, что наши зрители в принципе крайне редко покупают билеты в кино заранее. Поэтому жду, что сегодня людей будет много, а в выходные – еще больше. По крайней мере я вижу, что люди сегодня шли с самого начала – заполнялся сеанс даже на 9 утра. Слышала, что вторую часть хвалят больше, чем первую, так что очень надеемся и на «сарафан». Неплохо вчера сработали ПАРАЗИТЫ, видимо, на фоне «Оскара», мы их как раз из-за этого и вернули. ХОЛОП продолжает работать. Вчера были хорошие показатели у картины МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ. Думаю, это из-за того, что зрители просто соскучились по ужастикам. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ работают неплохо, но мы ожидали большего.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

В данном случае, наверное, стоит говорить даже не о вчерашних стартах, а о результатах сегодняшнего дня, потому что вчерашние старты были неполными. Все понимают, что ЛЕД 2 – главная премьера. У фильма полный sold out на пятницу и на субботу почти тоже полный аншлаг. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ собирают в рамках ожиданий, сильно много я от него не ожидал, потому что это все-таки фильм на определенную аудиторию. Условно картину можно назвать интеллектуальным гангстерским кино. У него есть, безусловно, своя аудитория. Более того, я сам являюсь фанатом Гая Ричи. Вопросов к этому проекту нет. По СОНИКУ пока рано говорить, потому что дети еще заняты, и пойдут на него только в выходные. Так что оценивать его, как и любой детский релиз, можно будет уже в понедельник. Плюс реклама сообщает, что фильм стартует 20 февраля, кто-то пойдет на него только на следующей неделе. Но чаще всего с детьми ходят спонтанно, посмотря, что есть в расписании. В целом, конечно, лидировать будет ЛЕД 2. Если сейчас так раскупают билеты, это значит, что аудитория у него очень широкая. Не знаю, сможет ли он добраться до ХОЛОПА, потому что тот работал в новогодние праздники, но уверен, что ЛЕД соберет просто огромную кассу.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ

Директор к/т «Корстон» (5 залов на 450 мест), Серпухов

Вчера отлично показали себя предпродажи на ЛЕД 2, а все остальное работало ожидаемо слабо. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ не порадовали, СОНИК В КИНО тоже не порадовал. Возможно, СОНИК разойдется к выходным. Но в целом, я думаю, все лавры возьмет ЛЕД. Сами посудите: предпродажи на ЛЕД были больше, чем сумма всей выручки от фильмов, которые шли вчера. Радует ХОЛОП, который продолжает собирать, у нас осталось два сеанса, и вчера пришло более 20 человек. Для фильма, который работает уже почти два месяца, это очень неплохо. Из новинок у нас также ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ» и КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ. У ЛЬДА, очевидно, всплеск продаж на сегодняшний день, потому что это праздник, и реклама была заточена именно на дату 14 февраля. Но с другой стороны, могу сказать, что фильмом интересуется взрослая аудитория, поэтому думаю, что выходные и вся следующая неделя будут во власти ЛЬДА. Аналогию можно будет провести с ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ – все будут ходить на один фильм. Коллеги говорят, что сиквел получился лучше, чем первая часть, так что «сарафан» будет хороший. Ожидаю, что вторая неделя также будет неплохой. В общем, можно только радоваться этому, потому что последние две недели были худшими за последние полгода – с сентября 2019 года.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

У нас вчера стартовали СОНИК В КИНО и СКАНДАЛ. Результаты четверга были слабые. На СКАНДАЛЕ людей вчера вообще почти не было. СОНИК пока работает слабо. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ идут слабо, как-то они себя не проявили, хотя надежда на этот фильм была. По предварительным продажам очень неплохо показал себя ЛЕД 2. Думаю, что в пятницу вечером людей должно быть много. Да и в выходные картина будет собирать, тут никаких сомнений нет. Это красивая романтическая сказка, а людям сейчас хочется чего-то теплого и душевного. Плюс в субботу и воскресенье должен поработать СОНИК. Поэтому думаю, что эта неделя нас порадует. В целом февраль должен быть хорошим, а вот на март сейчас мы смотрим, и хочется плакать.

Предварительные сборы за четверг 13.02.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
13.02.2020		 Изменение Общая
касса на
13.02.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 VLG 1 - 981 35 105 358
$556 786		 - 35 105 358
$556 786		 230 000 000
$3 647 898
2
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
 CAO 2 - 1812 12 700 000
$201 427		 -74,3% 313 100 000
$4 956 467		 62 000 000
$983 347
3
СОНИК В КИНО
Sonic the Hedgehog
 CPP 0 - 1532 11 100 000
$176 051		 - 11 100 000
$176 051		 100 000 000
$1 586 043
4
СКАНДАЛ
Bombshell
 CP 1 - 967 3 400 000
$53 925		 - 3 400 000
$53 925		 22 000 000
$348 929
5 CP 8 - 521 3 100 000
$49 167		 -34,0% 3 025 100 000
$49 013 286		 30 500 000
$483 743
6
1917
1917
 UPI 3 - 548 3 064 221
$48 600		 -56,8% 228 073 874
$3 655 616		 27 000 000
$428 232
7 SPPR 4 - 444 2 300 000
$36 479		 -64,6% 594 000 000
$9 606 987		 19 000 000
$301 348
8 SPPR 3 - 517 2 300 000
$36 479		 -54,0% 148 800 000
$2 384 998		 20 000 000
$317 209
9 CP 3 - 822 1 100 000
$17 446		 -71,1% 144 100 000
$2 309 665		 9 000 000
$142 744
10
ИГРЫ С ОГНЕМ
Playing with Fire
 CPP 2 - 1052 1 000 000
$15 860		 -73,7% 45 000 000
$712 363		 9 000 000
$142 744
11 EXP 1 - 304 668 267
$10 599		 - 668 267
$10 599		 -
12 INK 1 - 160 579 008
$9 183		 - 1 485 086
$23 554		 -
13 CRP 4 - 1150 350 000
$5 551		 -78,1% 228 945 210
$3 702 818		 -
14 FOX 6 - 194 279 154
$4 428		 - 437 495 005
$7 066 629		 -
15 CP 5 - 115 209 000
$3 315		 -79,1% 518 000 000
$8 432 362		 -
16 RWV 1 - 76 51 941
$824		 - 65 983
$1 047		 -
  ИТОГО TOP-16:   77 306 949
$1 226 121		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.05 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Хищные птицы» уверенно победили (Сборы четверга 06.02.2020)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

13.02.2020
четверг

ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ / Color Out of Space (PRD), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
INK - Иноекино
PRD - Парадиз
RWV - Russian World Vision
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга

14.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

13.02 - 16.02
ЛЕД 2
SPPR
550 000 000
1500
$8 723 236
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
200 000 000
1000
$3 172 086
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
CAO
85 000 000
1600
$1 348 136
СОНИК В КИНО
CPP
70 000 000
1600
$1 110 230
ХОЛОП
CP
30 000 000
1500
$475 813
СКАНДАЛ
CP
28 000 000
1000
$444 092
1917
UPI
28 000 000
700
$444 092
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
SPPR
25 000 000
800
$396 511
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
SPPR
18 000 000
1500
$285 488
ИГРЫ С ОГНЕМ
CPP
14 000 000
800
$222 046
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 