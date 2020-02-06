Касса четверга: «Джентльмены» выигрывают с 35 млн рублей

Новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) в прошедший четверг уверенно возглавил российский прокат. Лента собрала чуть больше 35 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда картина может рассчитывать на результат 220−250 млн рублей. В пятницу в прокат вышла российская мелодрама ЛЕД 2 (SPPR), которая по итогам уикенда соберет больше ДЖЕНТЛЬМЕНОВ.

В формате превью свою жизнь в кинотеатрах начал СОНИК В КИНО (CPP). Семейная комедия по итогу уикенда может собрать около 100 млн рублей. Второй новинкой от компании «Централ Партнершип» на уикенде стала лента СКАНДАЛ (СР). Четверг принес ей 3,4 млн рублей, а значит, к концу воскресенья в ее активе будет около 22 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Букер к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест), к/т «Кристалл» (3 зала на 450 мест), к/т «Московский» (2 зала на 250 мест), к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

Стартовали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, СКАНДАЛ, ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ, СОНИК В КИНО. В принципе ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовали очень неплохо. Понятно, что под направлением праздника они будут придавлены большой глыбой ЛЬДА. Но вчерашний старт был очень даже неплох, я ожидал от картины чуть меньшего, и слава богу, что ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовали хорошо. Но почему-то совсем не виден СКАНДАЛ. Видимо, не наша тема. По СОНИКУ сложно говорить, потому что вот эти размазанные старты редко определяют кассу. Если на плакате написано 20 февраля, то 70 процентов зрителей придут 20 февраля, а не 13-го. Так что вчера фильм показал даже, возможно, цифры чуть лучше, чем мы ожидали от превью. Но это все равно пока не показатель. На ЛЕД мы открыли предпродажи достаточно рано, так что на вечер пятницы билеты были давно выкуплены. Думаю, что в выходные фильм будет рвать кассу. Люди приходят в кинотеатр, видят, что билетов нет и, соответственно, покупают их уже на субботу или воскресенье. О фильме отзываются замечательно, так что работать он будет еще долго.

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

У нас вчера стартовали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ, ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ». ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стартовал хорошо по общей сумме, но если учитывать количество сеансов, наработка средняя. Но я надеюсь, что фильм будет работать дальше, потому что отзывы о нем хорошие. Полагаю, что это будет работа в длину. Предпродажи на ЛЕД 2 были неплохими, но не выдающимися. Подозреваю, что это связано с тем, что наши зрители в принципе крайне редко покупают билеты в кино заранее. Поэтому жду, что сегодня людей будет много, а в выходные – еще больше. По крайней мере я вижу, что люди сегодня шли с самого начала – заполнялся сеанс даже на 9 утра. Слышала, что вторую часть хвалят больше, чем первую, так что очень надеемся и на «сарафан». Неплохо вчера сработали ПАРАЗИТЫ, видимо, на фоне «Оскара», мы их как раз из-за этого и вернули. ХОЛОП продолжает работать. Вчера были хорошие показатели у картины МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ. Думаю, это из-за того, что зрители просто соскучились по ужастикам. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ работают неплохо, но мы ожидали большего.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

В данном случае, наверное, стоит говорить даже не о вчерашних стартах, а о результатах сегодняшнего дня, потому что вчерашние старты были неполными. Все понимают, что ЛЕД 2 – главная премьера. У фильма полный sold out на пятницу и на субботу почти тоже полный аншлаг. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ собирают в рамках ожиданий, сильно много я от него не ожидал, потому что это все-таки фильм на определенную аудиторию. Условно картину можно назвать интеллектуальным гангстерским кино. У него есть, безусловно, своя аудитория. Более того, я сам являюсь фанатом Гая Ричи. Вопросов к этому проекту нет. По СОНИКУ пока рано говорить, потому что дети еще заняты, и пойдут на него только в выходные. Так что оценивать его, как и любой детский релиз, можно будет уже в понедельник. Плюс реклама сообщает, что фильм стартует 20 февраля, кто-то пойдет на него только на следующей неделе. Но чаще всего с детьми ходят спонтанно, посмотря, что есть в расписании. В целом, конечно, лидировать будет ЛЕД 2. Если сейчас так раскупают билеты, это значит, что аудитория у него очень широкая. Не знаю, сможет ли он добраться до ХОЛОПА, потому что тот работал в новогодние праздники, но уверен, что ЛЕД соберет просто огромную кассу.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ

Директор к/т «Корстон» (5 залов на 450 мест), Серпухов

Вчера отлично показали себя предпродажи на ЛЕД 2, а все остальное работало ожидаемо слабо. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ не порадовали, СОНИК В КИНО тоже не порадовал. Возможно, СОНИК разойдется к выходным. Но в целом, я думаю, все лавры возьмет ЛЕД. Сами посудите: предпродажи на ЛЕД были больше, чем сумма всей выручки от фильмов, которые шли вчера. Радует ХОЛОП, который продолжает собирать, у нас осталось два сеанса, и вчера пришло более 20 человек. Для фильма, который работает уже почти два месяца, это очень неплохо. Из новинок у нас также ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ» и КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ. У ЛЬДА, очевидно, всплеск продаж на сегодняшний день, потому что это праздник, и реклама была заточена именно на дату 14 февраля. Но с другой стороны, могу сказать, что фильмом интересуется взрослая аудитория, поэтому думаю, что выходные и вся следующая неделя будут во власти ЛЬДА. Аналогию можно будет провести с ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ – все будут ходить на один фильм. Коллеги говорят, что сиквел получился лучше, чем первая часть, так что «сарафан» будет хороший. Ожидаю, что вторая неделя также будет неплохой. В общем, можно только радоваться этому, потому что последние две недели были худшими за последние полгода – с сентября 2019 года.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

У нас вчера стартовали СОНИК В КИНО и СКАНДАЛ. Результаты четверга были слабые. На СКАНДАЛЕ людей вчера вообще почти не было. СОНИК пока работает слабо. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ идут слабо, как-то они себя не проявили, хотя надежда на этот фильм была. По предварительным продажам очень неплохо показал себя ЛЕД 2. Думаю, что в пятницу вечером людей должно быть много. Да и в выходные картина будет собирать, тут никаких сомнений нет. Это красивая романтическая сказка, а людям сейчас хочется чего-то теплого и душевного. Плюс в субботу и воскресенье должен поработать СОНИК. Поэтому думаю, что эта неделя нас порадует. В целом февраль должен быть хорошим, а вот на март сейчас мы смотрим, и хочется плакать.

Предварительные сборы за четверг 13.02.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.05 руб.



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