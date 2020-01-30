Касса четверга: «Хищные птицы» уверенно победили

Кинокомикс ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO) заработал в четверг 49,5 млн рублей. Это вывело картину в безоговорочные лидеры дня. Останется она таковой и по итогам уикенда: фильм может собрать около 300 млн рублей.

Другие новинки сильно отстали. Единственная из них, кто смог попасть в топ-10 − комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP). Она записала на свой счет 3,8 млн рублей. К концу выходных на счетах фильма может оказаться 25 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

У нас стартовали ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН и комедия ИГРЫ С ОГНЕМ, а также мультфильм ВИКИНГ ВИК. Лидер – ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. Об ожиданиях сложно говорить, но в целом можно сказать, что проект отработал ни плохо, ни хорошо, средний старт для такого фильма. Знаю, что в некоторых городах еще меньше было, правда, там и жителей было меньше. А так он заработал половину вчерашней выручки. Но по сравнению с некоторыми уикендами января это очень мало. На выходных, понятно, будет лучше. ИГРЫ С ОГНЕМ – ничего от них не ждал, так они и прошли. 1917 совсем сдулся. ВИКИНГ ВИК – вообще у нас нули, но это нормальная ситуация для мультика в будний день в дневное время. В выходные проект лучше поработает. В целом, если оценивать результаты четверга, ничего особенного, никакого прироста выручки не было. У нас до сих пор собирает ХОЛОП. Были уикенды с КОМОЙ, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫМ МУЖЧИНОЙ и МАРАФОНОМ ЖЕЛАНИЙ. На всех трех уикендах ХОЛОП заработал больше. Он до сих пор работает, и мы его продлеваем. Сейчас все спрашивают ЛЕД 2, его ждут даже в самых маленьких кинотеатрах. ЛЕД и СОНИК В КИНО мы ждем.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

Стартовали у нас ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН, ИГРЫ С ОГНЕМ, МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ и мультик ВИКИНГ ВИК. Лучше всего отработали ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ, больше ничего отметить не могу из новинок. При этом до сих пор хорошо работают ХОЛОП, ПЛОХИЕ ПАРНИ и КОМА. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ – средне, хотелось бы лучше. Такое ощущение, что люди не поняли, что это история, связанная с Джокером. Фанаты, наверное, понимают, они и пришли на первые сеансы. Но дальше, я надеюсь, кино разыграется, будет долго работать и показатели у него будут хорошими, особенно на выходных. Думаю, «сарафан» будет хороший. А вот рейтинг 18+ может повлиять негативно, на все фильмы с таким рейтингом мы обращаем внимание из-за ужесточившегося контроля. У нас в одном кинотеатре действует комендантский час: после 10 вечера там нельзя взрослым находиться с детьми младше 16 лет, иначе административное наказание. Поэтому это негативно сказывается, но если ребенок хочет посмотреть, то он находит способ уговорить своих родителей его сводить. А на этот фильм подростки наверняка попытаются прорваться. ВИКИНГ ВИК отработал вчера совсем грустно, каникулы закончились, и показатели уже совсем не те, но на выходных он должен работать лучше.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Мы начали работать с фильмами: ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ , ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН, ИГРЫ С ОГНЕМ и ВИКИНГ ВИК. Никто особо не порадовал. На вечерних сеансах люди были на ХИЩНЫХ ПТИЦАХ, и то заполнение залов только наполовину. И даже ничего особо не спрашивали, обычно интересуются. Спрашивают только про ЯГУ. А в преддверии старта ХИЩНЫХ ПТИЦ, никто про них не спрашивал. Тем более 18+, на фильм хотят попасть подростки, мы их не пускаем, все как обычно. Одна бабушка даже спросила, почему она с 12-летней внучкой не может посмотреть этот фильм. В выходные, я думаю, будем работать мультиками: ТРОЛЛЬ, ВИКИНГ, на ИГРЫ С ОГНЕМ народ пойдет, потому что 6+, семейный рейтинг. На ХИЩНЫХ ПТИЦ должны походить, но рейтинг 18+ существенно уменьшает и вал, и количество зрителей. Так что мы все ждем ЛЕД 2. Про ДУЛИТТЛА еще спрашивают. Сейчас мы продлеваем прокат ХОЛОПА, на нем вчера было столько же людей, сколько на одном сеансе ХИЩНЫХ ПТИЦ: ползала сидит стабильно вечером.

НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск

У нас стартовали ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН, ИГРЫ С ОГНЕМ, МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ и ВИКИНГ ВИК. В целом результаты так себе. Я думал, что на ХИЩНЫХ ПТИЦ люди будут ходить, поэтому поставил им максимальное количество сеансов, но вчера посещений было не так много, как хотелось бы. На двух вечерних сеансах сидели человек по 20, то есть заполняемость не самая высокая. Очень надеюсь, что на выходных фильм раскачается и люди придут, потому что про него спрашивают в соцсетях, публика интересуется. Из остальных новинок выделить нечего. ХОЛОП у нас собирал до последнего, но пришлось его убрать из расписания, потому что ставить было уже некуда. Хотя если бы его оставили, он бы сейчас точно собирал. Также неплохо работал (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. Сейчас очень ждем ЛЕД 2. Потому что первая часть два года назад очень хорошо собирала. Надеемся, что и вторая не подведет.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

В нашем кинотеатре очень хорошо работает КАННИНГЕМ, но, скорее всего, по той причине, что мы единственная площадка в городе, которая взяла этот релиз. Точно так же хорошо работает МАЛЬЧИК РУССКИЙ, который представлен опять же только в нашем кинотеатре. Очень хорошо стартовала ПРАВДА с Катрин Денев в главной роли. Артхаусные фильмы на нашей площадке популярны. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ нам давали под минимальную гарантию, но мы его не взяли, потому что испугались, что не отработаем. Ведь недалеко от нас находится еще один кинотеатр, куда зрители как предпочитают ходить на зрелищные фильмы. Именно по этой причине у нас не очень хорошо работают ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Также очень хорошо у нас стартовали ИГРЫ С ОГНЕМ. Вроде это детский фильм, но достаточно веселый. Неплохо идет КОМА, хорошие результаты показывают МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Очень надеемся на выходные, что цифры по итогам уикенда нас не разочаруют.

Предварительные сборы за четверг 06.02.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.17 руб.



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