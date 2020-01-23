Касса четверга: «Кома» стартует с третьего места

Прошедший четверг был богат на новинки широкого проката, однако лидерство по итогам дня осталось за стартовавшими неделю назад ПЛОХИМИ ПАРНЯМИ (SPPR). Возможно, лента останется первой и то итогам всего уикенда, собрав чуть больше 120 млн рублей.

Среди многочисленных новинок самыми большими сборами за четверг может похвастаться лента 1917 (UPI). Картина собрала 13,6 млн рублей. По итогам выходных она может претендовать на 100 млн рублей. Военная драма Сэма Мендеса сумела обойти российскую новинку − фантастический триллер КОМА (CP). Похоже, что к концу воскресенья на счетах фильма будет 65-70 млн рублей.

Еще одна новинка − драма МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SPPR) − собрала 8 млн рублей, что может принести ей до 50 млн рублей по итогам уикенда. Около 20 млн к концу воскресенья может оказаться на счетах хоррора ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD), который тоже попал в топ-10 по итогам четверга.

ОПРОС БУКЕРОВ

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (1 зал), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), к/т «Аэропарк» (8 залов), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т «Глобал-кино» (2 зала), Кузнецк, к/т «Ростов» (1 зал), Ярославская область, к/т «На детской» (1 зал), Санкт-Петербург

У нас стартовали 1917, КОМА, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ, ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ и МЕГАЩЕНКИ. МОГУЧИЕ ЛАПЫ И СКАЗКА О ДВУХ НЕЛЛАХ. У 1917 сборы неплохие для такого релиза и дальнейшие ожидания тоже неплохие. Этот фильм попал в многозальники, потому что, как мне кажется, это картина для больших городов. Мы поставили релизу хорошие сеансы, и результат неплохой. У КОМЫ более широкая роспись, соответственно, сборы выше. Но по наработке новинку обходит ХОЛОП, который по-прежнему хорошо работает. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ отработали хорошо на тех площадках, где они были. Я думала, что будет хуже. Есть надежда, что на выходных новинка отработает еще лучше. Также хочется выделить ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ, у которого были зрители на вечерних сеансах. Надеемся, что на выходных на него придут люди, а дальше уже будет работать «сарафан». Все-таки ужастик не совсем проходной, с изюминкой. ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА продолжают работать неплохо.

ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА

Директор по кинопрокату и маркетингу к/ц «Галактика» (5 залов на 772 места), Омск

Стартовали КОМА, 1917, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ, PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. На первом месте КОМА, на втором – ХОЛОП, третье место – ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, далее идут 1917 и МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. ХОЛОП очень хорошо работает до сих пор, очень жаль, что нельзя поставить больше сеансов. Думаю, он еще будет долго работать. В целом для конца января картина стандартная, всегда идет спад и ощущается затишье, все ожидаемо. Не могу сказать, что мы в шоке, хотя, конечно, результаты слабые. В выходные, конечно, посещаемость будет получше, особенно у мультфильмов. Но не думаю, что ситуация изменится. Очень ждем февраль, должен нас порадовать.

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

У нас стартовали КОМА, ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ и PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Что касается результатов новинок, говорить по сути не о чем, поскольку стартового четверга как будто и не было. по сравнению со средой кассовые сборы никоим образом не изменились. ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА неплохо работают и продолжают так же работать. У фильма должен быть хороший «сарафан», поэтому второй уикенд у него должен сработать достойно. В целом от выходных уже нет больших ожиданий, учитывая такие старты. Раньше в конце января в прокат выходила какая-нибудь комедия, на которую был спрос, и за счет этого месяц заканчивался неплохо. Это было еще со времен САМОГО ЛУЧШЕГО ФИЛЬМА. Мне кажется, и зрители ждали чего-то подобного. Но не случилось.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

У нас вышли два фильма: 1917 и КОМА. КОМА пока вообще никак не работает, а 1917 идет получше, у него хотя бы вечером была неплохая посещаемость. Посмотрим, как будет в выходные, но пока результаты оставляют желать лучшего. Хотя до сих пор работает ХОЛОП, и он у нас на первом месте. Фильм по-прежнему спрашивают, и у него хорошая заполняемость даже на утренних и дневных сеансах. ПЛОХИХ ПАРНЕЙ у нас нет, но в городе они работают не очень. Еще остается МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, но у него результаты тоже слабые. Совсем чуть-чуть ходят на (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ. В целом четверг был слабым. Если бы не 1917, ситуация была бы совсем плохой. Брони на выходные пока немного.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

В нашем кинотеатре стартовали КОМА, ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ, PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Выходные обещают быть хорошими, потому что я вижу в социальных сетях сейчас повышенный интерес к новинкам. Но пока в будние дни аудитория не очень активна, и старты оставляют желать лучшего. Думаю, что в субботу и воскресенье все будет замечательно. Из холдоверов продолжает работать (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, к нему самый активный интерес. А МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ идет слабо. Само собой, хорошо еще работают ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, которые остаются на первом месте.

Предварительные сборы за четверг 30.01.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.39 руб.



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