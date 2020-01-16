Касса четверга: «Плохие парни навсегда» победили всех

Экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (SPPR) в четверг, 24 января, собрал в росийском прокате 44,5 млн рублей. Это значит, что за весь уикенд боевик может заработать около 250 млн рублей. Голливудская новинка возглавила чарт, а вторую строчку заняла новинка отечественного производства − комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP). Ленте покорилось 20 млн рублей, что вполне может вылиться в 150 млн рублей по итогу уикенда.

Вторая крупная студийная голливудская новинка − фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX) – стартовал с 5,7 млн рублей. Это значит, что к концу выходных лента вряд ли сможет получить больше 35 млн рублей. Две другие заметные новинки уикенда − мультфильм БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG) и драма ШАХМАТИСТ (CP) − в топ-10 попасть не смогли.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

Вчерашний день по сборам был весьма скромным. Более-менее какие-то цифры показали ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. В пределах разумного отработал МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. ПОД ВОДОЙ отработал скромно. Что касается БАРАШКА ШОНА, нужно смотреть уже по итогам выходных. Вчера волевым решением практически на всех площадках мы перестали показывать ХОЛОПА, просто потому что уже нет места. Мне кажется, люди потратили очень серьезные ресурсы в Новый год, что до сих пор сказывается на бокс-офисе. Интерес аудитории к комедиям немного поутих, судя по результатам МАРАФОНА. Ужастики, начиная с ПРОКЛЯТИЯ, вообще очень слабо работают. Пока непонятно, как отработает ПОД ВОДОЙ. ПЛОХИЕ ПАРНИ немного запоздали с выходом, плюс Уилла Смита, мне кажется, у нас лучше воспринимают в ролях аферистов, нежели как героя боевиков. (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА неплохо работал в прошлые выходные, и сейчас интерес к нему сохраняется. Падение у него не очень большое.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

У нас вчера стартовали ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, ПОД ВОДОЙ, ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ, БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН, МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. Из новинок лучше всего себя показали ПЛОХИЕ ПАРНИ. Мы слышали хорошие отзывы от гостей, что зрителям было приятно снова увидеть на большом экране эту франшизу, хотя некоторые признают, что Мартин Лоуренс несколько постарел. Тем не менее люди говорят, что шутки смешные, и фильм в целом хороший. ПОД ВОДОЙ пока не оправдывает ожиданий по сборам, ждем выходных. МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ по какой-то причине отработал еще хуже, хотя некоторые сеансы у него были по наработке лучше, чем у ПОД ВОДОЙ, но в целом результате хуже. БАРАШЕК ШОН и ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ – вообще печально. Мультфильмы этой студии почему-то у нас очень плохо идут. Из холдоверов хорошо себя показывает (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, и ХОЛОП небольшим количеством сеансов еще держится.

ЕЛЕНА БОЧКАРЕВА

И.о. директора к/ц «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

У нас стартовали МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, ПОД ВОДОЙ, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, ШАХМАТИСТ, а с субботы прибавится ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА. Все новинки отработали на уровне ожидаемого, хотя и меньше, чем хотелось бы. Всегда хочется, чтобы сразу же с первого дня проката люди пришли в кинотеатр. Но все-таки у нас зрители в основном раскачиваются к выходным. Лидировали вчера ПЛОХИЕ ПАРНИ. На МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ публика тоже неплохо идет. ПОД ВОДОЙ тоже свою аудиторию нашел, поскольку у нас всегда есть зрители, которые любят смотреть фильмы на грани ужаса и катастрофы. По-прежнему ходят на ХОЛОПА, мы продлили его одним сеансом, кто-то еще его не посмотрел, а кто-то, возможно, ходит уже не в первый раз. Также работает и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. Небольшим форматом работают КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, ВТОРЖЕНИЕ. В целом нет такого, чтобы было абсолютное затишье в кинотеатре, как бывает после январских праздников. Хотя сейчас мы находимся по сути между двумя волнами посещаемости – Новым годом и февралем, когда, надеемся, сборы снова пойдут вверх.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

Вчера у нас зашли МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, ПОД ВОДОЙ, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА и ШАХМАТИСТ. Вчера все работало очень слабо, для четверга результат очень плохой. Чтобы вы понимали: если, условно говоря, по четвергам выручка обычно на уровне единицы, то вчера было 0,4. То есть сборы более чем в два раза хуже обычного. Хоть как-то, наверное, можно рассчитывать на выходные дни. Но мне кажется, что эти «хоть как-то» дни протянутся до старта фильма ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН. На следующей неделе, скорее всего, все тоже будет плохо, поскольку релизы слабые. ПЛОХИЕ ПАРНИ не вызывают интереса у молодежной аудитории, а более старшей публике тоже это не надо. МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, скорее всего, на выходных будет работать так же, как и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. ШАХМАТИСТ – специфическое европейское кино, хорошее, но не для всех. Еще дорабатывает у нас ХОЛОП, который на фоне других выглядит феноменально. Мы оставили один сеанс в самом большом зале, чтобы те, кто еще не посмотрел фильм, приходили и набивали зал.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Директор к/т «Кристалл Синема» (3 зала на 301 место), Ревда, Свердловская область

Стартовали МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА и БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН. По БАРАШКУ сказать пока нечего, ждем выходных. А ПЛОХИЕ ПАРНИ и МАРАФОН отработали примерно одинаково, хотя ПЛОХИЕ ПАРНИ чуть лучше. Все-таки, видимо, российские комедии уже приелись, уже третья подряд идет в прокате. В целом четверг нормальный – чуть похуже, чем на прошлой неделе, но лучше, чем на позапрошлой. Средний режим работы. Думаю, что по итогам выходных выручка будет не хуже, чем на прошлой неделе. (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА по сборам уже снизился к середине этой недели. В среду его обогнал ХОЛОП. Так что, скорее всего, сборы по нему упадут процентов на 50 по итогам этого уикенда. Проблема января – отсутствие сильного детского репертуара. КАМУФЛЯЖ у нас не очень зашел.

Предварительные сборы за четверг 23.01.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.83 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» перехватывает лидерство (Сборы четверга 16.01.2020)