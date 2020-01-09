Касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» перехватывает лидерство

Комедия Марюса Вайсберга (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР) в свой первый день проката собрала больше 42 млн рублей. Этого с лихвой хватило для первого места в топе. К концу уикенда в активе проекта может оказаться не менее 300 млн рублей.

Студийный хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) в четверг собрал 11,3 млн рублей. Это значит, что к концу воскресенья ленте может покориться до 70 млн рублей. Другой вышедший в четверг хоррор − авторский МАЯК (UPI) − может похвастаться лишь 3 млн рублей, что может вылиться в 15 млн по итогам уикенда.

В топ-10 также попала драма с Венсаном Касселем ОСОБЕННЫЕ (CPF).

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 154 места), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

Стартовали (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, МАЯК, ПЕСНЯ ИМЕН, ПРОКЛЯТИЕ, РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ и СКВОЗЬ СНЕГ. Мы собрали полный набор. На первом месте – (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, на втором – ХОЛОП. Из новинок по сути работает только комедия. Мы верили в фильм, читали отзывы тех коллег, которые смотрели его на «Кинобизнесе». Плюс ролик картины был прихардлочен к ХОЛОПУ. А ХОЛОП в праздничные дни работал изумительно, это тоже свою роль сыграло. МАЯК для своего формата сработал средне, потому что фильм немного специфический. По чуть-чуть еще работают ВТОРЖЕНИЕ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ, КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ. Старт (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО не сильно повлиял на результаты ХОЛОПА. Если сравнивать цифры второго в понедельник-среду и четверг, серьезного падения нет. Поэтому мы продлеваем прокат ХОЛОПА даже в однозальниках. В общем и целом картина посещаемости не слишком радостная, но и не совсем печальная. Какие-то фильмы работают хорошо, как ХОЛОП и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ, а другие – плохо. Очень ждем МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, который очень активно сейчас рекламируют на Первом канале. Я постоянно вижу там ролики фильма.

НАТАЛЬЯ БЛЯХАРСКАЯ

Управляющая к/т «Кинофрэш» (9 залов на 950 мест), Оренбург

Стартовали мы следующими фильмами: (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, ПРОКЛЯТИЕ, МУЛЬТ В КИНО, МАЯК, ПЕСНЯ ИМЕН, МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ, ПРОКСИМА, СКВОЗЬ СНЕГ, РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ. Достаточно широкий ассортимент у нас получился. (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА отработал отлично, он лидер проката, который рвет всех. Для нас это был приятный сюрприз. Плюс у фильма очень хорошие отзывы, картина всем понравилась, зрители отмечают актерскую игру Егора Крида. Люди были удивлены, что он показал столь убедительное актерское мастерство. Хорошо стартовало ПРОКЛЯТИЕ, которое на втором месте среди новинок. Продолжает собирать ХОЛОП. И второе дыхание открылось у ВТОРЖЕНИЯ. Такое ощущение, что люди, которые уже посмотрели ХОЛОПА, пошли теперь на ВТОРЖЕНИЕ. По крайней мере, по итогам вчерашнего дня ВТОРЖЕНИЕ с разницей в одного гостя сработало лучше комедии с Милошем Биковичем. Кроме того, новое дыхание открылось у ДЖУМАНДЖИ и ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ. Семейные релизы должны хорошо показать себя на выходных. В целом посещаемость сейчас нас радует. Пока мы идем хорошо, даже не хочется сглазить.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Букер к/т «Смена» (3 зала на 270 мест) и «Дружба» (1 зал на 185 мест), Киров, к/т «Фрегат» (1 зал), Омутнинск, к/т «Ярград» (1 зал), Яранск

У нас стартовали (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, СКВОЗЬ СНЕГ и ПРОКЛЯТИЕ. Естественно, лучше всех у нас отработал (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. Я так думаю, что это случилось на волне ХОЛОПА и достаточно серьезной популярности Егора Крида. Люди продолжают смотреть комедии, причем российские. В итоге фильм зашел прям хорошо. Не вижу ничего удивительного в таком результате. Ведь мы видели фильм на «Российском кинобизнесе», и уже тогда понимали, какой у него потенциал. Плюс очевидно, что многие идут по инерции после успеха ХОЛОПА. Если зритель посмотрел одну хорошую комедию, он пойдет на вторую. ПРОКЛЯТИЕ стартовало пока не очень. Не знаю, с чем это связано. Может, это конкуренция среди релизов, направленных на молодежную аудиторию. Возможно, в выходные результаты у фильма будут лучше. Все-таки в рабочие дни ужастики редко срабатывают сильно, на такие фильмы ведь надо ходить ночью. СКВОЗЬ СНЕГ – альтернативный проект, который не стоит оценивать в плане посещаемости, это для него не так важно. Мы хотели его показать и показываем. ХОЛОП продолжает работать, многие люди его еще не посмотрели, это те, кто уезжал в новогодние праздники. Думаю, что у него есть и повторные посещения. В целом посещаемость после праздников хорошая. Особенно на фоне прошлого года, когда в постпраздничный период было совсем грустно. Эти праздники у нас прошли чуть хуже, чем в прошлом году. Но я думаю, что по итогам января мы выйдем даже на бóльшие цифры, чем в 2019-м.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

У нас вышли (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА и ПРОКЛЯТИЕ. (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА в целом стартовал хорошо. Днем у него вчера посещаемость была неплохая, а вечером, понятно, что пошли поклонницы или поклонники Егора Крида. ПРОКЛЯТИЕ отработало слабенько. Днем из трех сеансов состоялся всего один, и то на нем сидели два человека. В целом посещаемость неплохая, от (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО в принципе мы и ожидали таких результатов. Но больше всего сейчас ходят на фильмы, у которых низкая цена билета – это ХОЛОП, ВТОРЖЕНИЕ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Люди все-таки ждут снижения стоимости билетов. У нас градообразующее предприятие – «КамАЗ», и его работники ждали окончания новогодних праздников, чтобы пойти на фильмы со скидкой. И вот сейчас они идут на то, что не успели посмотреть на Новый год.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

В нашем кинотеатре вчера зашли (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА и ПРОКЛЯТИЕ. (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА почему-то стартовал не очень хорошо. Отзывы о картине хорошие, но посещаемость пока оставляет желать лучшего. Я думала, что будет больше. Получается, что сейчас ХОЛОП и новая российская комедия собирают одинаково. Думаю, что к выходным народ раскачается, потому что отзывы хорошие, народ смеется на сеансах. Только людей пока маловато. «Сарафан» должен сработать, и движения будет больше. ПРОКЛЯТИЕ идет слабо. В целом сейчас работают фактически только два фильма: ХОЛОП и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. На выходных еще поработает КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, хотя старт у него был не идеальный. По отзывам говорят, что это мультфильм, больше рассчитанный на мальчиков. У нас в городе открылся еще один кинотеатр, на пять залов, поэтому конкуренция дает о себе знать.

Предварительные сборы за четверг 16.01.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.43 руб.



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