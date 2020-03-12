Касса четверга: «Тролли» уверено лидируют

Анимационный проект студии Dreamworks ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI) выиграл четверг с результатом в 14,2 млн рублей. Интересно, что когда-то с похожих цифр начинал свой прокат мультфильм ЭВЕРЕСТ, однако в те времена такой скромный для студийного проекта результат легко компенсировался за счет ударной работы на выходных. В случае ТРОЛЛЕЙ ввиду сложной эпидемиологической обстановки и закрытия множества площадок это будет затруднительно. При положительном исходе проект мог бы к концу воскресенья собрать до 200 млн рублей, но скорее всего, результат будет заметно ниже.

Другие новинки стартовали скромнее и примерно на одном уровне. Драма АФЕРА В МАЙАМИ (EXP) и мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD), получили 1,5 млн и 1,3 млн рублей соответственно. До конца уикенда они могут получить до 15 млн рублей каждый. Еще одна новинка − отечественный проект НОМЕР ОДИН (MGS) слегка отстала от вышеназванных релизов, но в топ-10 четверга все равно попала.

ОПРОС БУКЕРОВ

ДЕНИС МУРЫЛЕВ

Руководитель отдела кинопоказа и рекламы к/т «Атриум-кино» (8 залов на 864 места), к/ц «Континент» (9 залов на 849 мест), к/т «Рубин» (2 зала на 740 мест), к/т «Космос» (1 зал на 346 мест), Омск

У нас стартовали ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР, ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ, МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ, НОМЕР ОДИН и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ. У нас сейчас такая же ситуация, как по всей России, то есть для школ запрещены массовые походы в кино, только индивидуально народ приходит. Понятно, что посещаемость просела, но мы ждем выходных, чтобы вырисовалась полная картина и было понимание. На прошлых выходных у нас достаточно хорошо работали ЗОВ ПРЕДКОВ, ДОКТОР ДУЛИТТЛ, СОНИК В КИНО. И сейчас мы находимся в предвкушении субботы и воскресенья. Дальше уже все грустно в плане релизов. Сейчас в лидерах ТРОЛЛИ, далее идут БЛАДШОТ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. По-хорошему, мы должны работать до последнего. Если есть зритель, надо показывать кино. Конечно, при этом должны быть соблюдены все меры предосторожности для посетителей, их здоровье важнее всего. Но в настоящее время в Омской области ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

В наших кинотеатрах вчера вышли ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР, НОМЕР ОДИН, МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ, а также BEST COMEDY SHORTS. Лучше всех сработали ТРОЛЛИ, по-прежнему неплохо работает БЛАДШОТ и на третьем месте – ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Другие премьеры сработали очень слабо. В кинотеатре «Мир» у нас сейчас работает два зала из четырех по техническим причинам, может, это еще связано с падением кассы. Но вообще неделя слабая по посещаемости. Вышли запреты на массовые посещения, школы отказались от коллективных посещений, плюс сами люди решили ограничить свои походы в кино. Конечно, совсем зрителей мы не потеряли, но приходит очень мало людей: 2, 3, 4 человека, самое большое на сеансе – 10 человек. Со следующей недели мы планируем закрыть по одному залу в кинотеатрах и перевести сеансы в маленькие залы. Плюс будем начинать сеансы уже не в 9 утра, а в 10 и откажемся от самых поздних показов. Заработать снова в полную силу мы будем рады в любой момент. Главное, чтобы фильмы были и безопасность зрителей была соблюдена в полной мере.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

У нас стартовали ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР, ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ, АФЕРА В МАЙАМИ, НОМЕР ОДИН, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ. Все отработало слабо, даже ТРОЛЛИ. К сожалению, да. Будем надеяться, что в выходные будет получше. Сегодня все-таки последний учебный день в школах, дети уходят на каникулы. Все же отягощается тем, что СМИ пугают население коронавирусом. Люди бегут за колбасой и макаронами, а не в кино. Поэтому бог его знает, как будут работать фильмы на выходных. Ожидается тяжелое время, а нам нужно платить людям зарплату. Сейчас ТРОЛЛИ поработают несколько недель, а дальше печаль и тоска. До СТРЕЛЬЦОВА еще нужно дожить, если он не переедет. Пока мы живем одним днем, ситуация меняется все время.

ВИТАЛИЙ МАХОВ

Директор по репертуарному планированию к/т «Родина» (2 зала на 538 мест), Ярославль

В нашем кинотеатре стартовали только ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР. Работают они, как и другие релизы, плохо. Думаю, сейчас везде ситуация одинаковая. Конечно, в выходные будет больше людей, но все равно уикенд будет плохим, что уж тут говорить. Сейчас немного бронируют билеты на ТРОЛЛЕЙ, спрашивают, но это не тот уровень, который должен быть. Только на вечерние сеансы по чуть-чуть люди приходят, но спад очевидный. Мы продаем не больше 50 билетов на сеанс, а в остальном работаем в обычно режиме. Все зависит от количества зараженных в стране. Если введут режим ЧС по всей стране, скорее всего, нам придется закрыться. Но пока мы об этом не думаем, работаем. Ситуация меняется постоянно, сейчас может быть одной, а завтра – другое. Позавчера еще все кинотеатры работали, а вчера уже все муниципальные кинотеатры закрылись.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

Вчера у нас стартовали ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР и ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ. В принципе неплохо для нашего города зашли ТРОЛЛИ. Народ у нас, конечно, поднапуган коронавирусом. Мы пока не прекратили работу кинотеатра, а сократили посещение каждого сеанса до 50 человек. Люди ходят в кино, но немного вяло. Много нулевых сеансов. Ситуация, конечно, напряженная. Что будет через час – мы не знаем, все меняется постоянно. В выходные, я думаю, зрители придут на ТРОЛЛИ, хотя очевидно, что людей будет мало. По сути мы сейчас работает в полсилы. Все муниципальные кинотеатры у нас уже закрыли, к частникам пока требования не предъявили, но может быть уже все что угодно.

Предварительные сборы за четверг 19.03.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

19.03.2020 Изменение Общая

касса на

19.03.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР

Trolls World Tour UPI 1 - 1685 14 278 684

$184 933 - 14 278 684

$184 933 - 2 БЛАДШОТ

Bloodshot SPPR 2 - 1384 7 300 000

$94 547 -76,5% 218 500 000

$3 057 227 - 3 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

The Gentlemen VLG 6 - 576 3 383 491

$43 822 -50,7% 1 195 537 165

$18 961 731 - 4 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

CP 3 - 1243 2 900 000

$37 560 -69,5% 418 100 000

$6 327 179 - 5 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

The Invisible Man UPI 3 - 774 1 893 336

$24 522 -66,4% 196 332 360

$2 971 131 - 6 АФЕРА В МАЙАМИ

Wasp Network EXP / MRS 1 - 445 1 510 621

$19 565 - 1 510 621

$19 565 - 7 ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ

I Still Believe PIFD 1 - 586 1 259 000

$16 306 - 1 259 000

$16 306 - 8 ВПЕРЕД

Onward WDS 3 - 1220 1 112 619

$14 410 -81,0% 356 542 824

$5 395 624 - 9 НОМЕР ОДИН

MGS 1 - 728 1 065 091

$13 795 - 1 065 091

$13 795 - 10 КУКЛА 2: БРАМС

Brahms: The Boy II PRD 2 - 566 1 052 755

$13 635 -63,9% 29 127 661

$407 551 - 11 ЛЕД 2

SPPR 6 - 523 650 000

$8 419 -69,0% 1 467 000 000

$23 267 248 - 12 ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ

Fantasy Island SPPR 3 - 416 630 000

$8 160 -76,7% 110 200 000

$1 667 676 - 13 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

A Hidden Life BN 1 - 206 281 126

$3 641 - 430 823

$5 580 - 14 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА

Dolittle UPI 5 - 433 216 714

$2 807 -66,1% 551 432 239

$8 658 066 - ИТОГО TOP-14: 37 533 437

$486 121

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.21 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Бладшот» стартует первым (Сборы четверга 12.03.2020)