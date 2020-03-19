Касса четверга: «Тролли» остались в лидерах

Лидером чахнущего российского кинопроката снова оказался анимационный фильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Мультфильм заработал 1,9 млн рублей, что при удачном раскладе могло бы дать около 15 млн за уикенд.
В первую десятку попало сразу две новинки. Это хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) и фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). Первый получил почти 555 тыс. рублей, второй − около 299 тыс. Ленты заняли четвертую и седьмую строчки чарта соответственно.
Предварительные сборы за четверг 26.03.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
26.03.2020
|Изменение
|Общая
касса на
26.03.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР
Trolls World Tour
|UPI
|2
|-
|528
|1 864 450
$23 968
|-86,9%
|121 791 552
$1 577 406
|-
|2
|
БЛАДШОТ
Bloodshot
|SPPR
|3
|-
|820
|900 000
$11 570
|-87,7%
|266 300 000
$3 726 039
|-
|3
|
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
The Gentlemen
|VLG
|7
|-
|386
|662 639
$8 518
|-80,4%
|1 220 281 106
$19 354 181
|-
|4
|EXP
|1
|-
|231
|554 628
$7 130
|-
|554 628
$7 130
|-
|5
|CP
|4
|-
|584
|501 000
$6 440
|-82,7%
|440 300 000
$6 663 136
|-
|6
|
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
The Invisible Man
|UPI
|4
|-
|184
|375 000
$4 821
|-80,2%
|209 998 194
$3 177 939
|-
|7
|
ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Tunnel
|CPF
|1
|-
|122
|298 447
$3 837
|-
|298 447
$3 837
|-
|8
|
ВПЕРЕД
Onward
|WDS
|4
|-
|287
|261 192
$3 358
|-76,5%
|368 290 807
$5 573 408
|-
|9
|
КУКЛА 2: БРАМС
Brahms: The Boy II
|PRD
|3
|-
|142
|211 234
$2 715
|-79,9%
|37 399 553
$523 290
|-
|ИТОГО TOP-9:
|5 628 590
$72 356
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.79 руб.
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