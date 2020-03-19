Касса четверга: «Тролли» остались в лидерах

Лидером чахнущего российского кинопроката снова оказался анимационный фильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Мультфильм заработал 1,9 млн рублей, что при удачном раскладе могло бы дать около 15 млн за уикенд.

В первую десятку попало сразу две новинки. Это хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) и фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). Первый получил почти 555 тыс. рублей, второй − около 299 тыс. Ленты заняли четвертую и седьмую строчки чарта соответственно.

Предварительные сборы за четверг 26.03.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

26.03.2020 Изменение Общая

касса на

26.03.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР

Trolls World Tour UPI 2 - 528 1 864 450

$23 968 -86,9% 121 791 552

$1 577 406 - 2 БЛАДШОТ

Bloodshot SPPR 3 - 820 900 000

$11 570 -87,7% 266 300 000

$3 726 039 - 3 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

The Gentlemen VLG 7 - 386 662 639

$8 518 -80,4% 1 220 281 106

$19 354 181 - 4 ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ

8 EXP 1 - 231 554 628

$7 130 - 554 628

$7 130 - 5 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

CP 4 - 584 501 000

$6 440 -82,7% 440 300 000

$6 663 136 - 6 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

The Invisible Man UPI 4 - 184 375 000

$4 821 -80,2% 209 998 194

$3 177 939 - 7 ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Tunnel CPF 1 - 122 298 447

$3 837 - 298 447

$3 837 - 8 ВПЕРЕД

Onward WDS 4 - 287 261 192

$3 358 -76,5% 368 290 807

$5 573 408 - 9 КУКЛА 2: БРАМС

Brahms: The Boy II PRD 3 - 142 211 234

$2 715 -79,9% 37 399 553

$523 290 - ИТОГО TOP-9: 5 628 590

$72 356

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.79 руб.



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