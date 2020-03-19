Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Тролли» остались в лидерах

В топ-10 попали две новинки

Лидером чахнущего российского кинопроката снова оказался анимационный фильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Мультфильм заработал 1,9 млн рублей, что при удачном раскладе могло бы дать около 15 млн за уикенд.

В первую десятку попало сразу две новинки. Это хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) и фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). Первый получил почти 555 тыс. рублей, второй − около 299 тыс. Ленты заняли четвертую и седьмую строчки чарта соответственно. 

Предварительные сборы за четверг 26.03.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
26.03.2020		 Изменение Общая
касса на
26.03.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 2 - 528 1 864 450
$23 968		 -86,9% 121 791 552
$1 577 406		 -
2
БЛАДШОТ
Bloodshot
 SPPR 3 - 820 900 000
$11 570		 -87,7% 266 300 000
$3 726 039		 -
3 VLG 7 - 386 662 639
$8 518		 -80,4% 1 220 281 106
$19 354 181		 -
4 EXP 1 - 231 554 628
$7 130		 - 554 628
$7 130		 -
5 CP 4 - 584 501 000
$6 440		 -82,7% 440 300 000
$6 663 136		 -
6 UPI 4 - 184 375 000
$4 821		 -80,2% 209 998 194
$3 177 939		 -
7 CPF 1 - 122 298 447
$3 837		 - 298 447
$3 837		 -
8 WDS 4 - 287 261 192
$3 358		 -76,5% 368 290 807
$5 573 408		 -
9
КУКЛА 2: БРАМС
Brahms: The Boy II
 PRD 3 - 142 211 234
$2 715		 -79,9% 37 399 553
$523 290		 -
  ИТОГО TOP-9:   5 628 590
$72 356		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.79 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

27.03.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

12.03 - 15.03
БЛАДШОТ
SPPR
200 000 000
1500
$2 798 377
ВПЕРЕД
WDS
100 000 000
1000
$1 399 188
ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
CP
90 000 000
1400
$1 259 270
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
55 000 000
1000
$769 554
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
UPI
50 000 000
1300
$699 594
ЛЕД 2
SPPR
30 000 000
1500
$419 757
КУКЛА 2: БРАМС
PRD
25 000 000
1000
$349 797
ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ
SPPR
22 000 000
1100
$307 821
ПИНОККИО
VLG
20 000 000
800
$279 838
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