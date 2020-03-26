Касса четверга: «Неистовый» первый, но его цифры скромнее ожидаемого

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда стала новинка − триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG), который собрал 1,721 млн рублей. Цифры новинки в 12,5 раз выше, чем цифры лидера прошлого четверга, но в целом, ожидалось, что она проявит себя ярче. Есть надежда, что на выходных зрители пойдут на фильм активнее. Однако даже в этом случае он вряд ли соберет больше 10-11 млн рублей.

Второе место топа у лидера прошлого уикенда − фильма ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента с участие Дэниэла Рэдклиффа собрала, по данным ЕАИС, 910 тыс. рублей. Это в 6,5 раз (или на 564%) больше, чем было у фильма в прошлый четверг. ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ является одним из лидеров дня по наработке на сеанс. Общая касса проекта сейчас составляет 14,4 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, эта картина сумела положить в свою копилку 578 тыс. рублей. Это в 4 раза больше, чем было в прошлый четверг. Общая касса фильма сейчас составляет чуть больше 13,4 млн рублей.

Четвертое и пятое места занимают новинки − романтическая драма СЕКРЕТ (MG) и лента В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). По итогам выходных каждый из этих релизов соберет около 3-4 млн рублей.

В топ-10 также попали другие новинки недели: на восьмое место триллер ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (MGS), а на десятое − французская комедия АГЕНТ ЛЕВ (MG).

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Предварительные сборы за четверг 06.08.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

06.08.2020 Изменение Общая

касса на

06.08.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 НЕИСТОВЫЙ

Unhinged VLG 1 - 327 1 720 454

$23 478 - 1 720 454

$23 478 - 2 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ

Escape from Pretoria MG 2 - 175 910 316

$12 422 - 14 442 000

$199 945 - 3 МОЙ ШПИОН

My Spy MG 2 - 207 577 869

$7 886 - 13 388 405

$185 358 - 4 СЕКРЕТ

The Secret MG 1 - 206 487 296

$6 650 - 487 296

$6 650 - 5 В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

Waiting for the Barberians PRD 1 - 163 472 602

$6 449 - 472 602

$6 449 - 6 ХЭППИ-ЭНД

SPPR 2 - 300 450 000

$6 141 - 6 200 000

$85 837 - 7 ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ

Behind You WP 1 - 126 433 035

$5 909 - 2 919 351

$39 838 - 8 ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

MGS 1 - 196 280 524

$3 828 - 280 524

$3 828 - 9 ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Lassie Come Home VLG 2 - 282 266 887

$3 642 - 3 378 873

$46 779 - 10 АГЕНТ ЛЕВ

Le lion MG 1 - 122 234 908

$3 206 - 234 908

$3 206 - 11 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Chimipja PVZGL 1 - 20 32 060

$438 - 32 060

$438 - ИТОГО TOP-11: 5 865 951

$80 048

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.28 руб.



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