Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Неистовый» первый, но его цифры скромнее ожидаемого

Другие новинки сильно отстают

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда стала новинка − триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG), который собрал 1,721 млн рублей. Цифры новинки в 12,5 раз выше, чем цифры лидера прошлого четверга, но в целом, ожидалось, что она проявит себя ярче. Есть надежда, что на выходных зрители пойдут на фильм активнее. Однако даже в этом случае он вряд ли соберет больше 10-11 млн рублей.

Второе место топа у лидера прошлого уикенда − фильма ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента с участие Дэниэла Рэдклиффа собрала, по данным ЕАИС, 910 тыс. рублей. Это в 6,5 раз (или на 564%) больше, чем было у фильма в прошлый четверг. ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ является одним из лидеров дня по наработке на сеанс. Общая касса проекта сейчас составляет 14,4 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, эта картина сумела положить в свою копилку 578 тыс. рублей. Это в 4 раза больше, чем было в прошлый четверг. Общая касса фильма сейчас составляет чуть больше 13,4 млн рублей.

Четвертое и пятое места занимают новинки − романтическая драма СЕКРЕТ (MG) и лента В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). По итогам выходных каждый из этих релизов соберет около 3-4 млн рублей.   

В топ-10 также попали другие новинки недели: на восьмое место триллер ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (MGS), а на десятое − французская комедия АГЕНТ ЛЕВ (MG). 

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Предварительные сборы за четверг 06.08.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
06.08.2020		 Изменение Общая
касса на
06.08.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 VLG 1 - 327 1 720 454
$23 478		 - 1 720 454
$23 478		 -
2 MG 2 - 175 910 316
$12 422		 - 14 442 000
$199 945		 -
3 MG 2 - 207 577 869
$7 886		 - 13 388 405
$185 358		 -
4
СЕКРЕТ
The Secret
 MG 1 - 206 487 296
$6 650		 - 487 296
$6 650		 -
5
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
Waiting for the Barberians
 PRD 1 - 163 472 602
$6 449		 - 472 602
$6 449		 -
6 SPPR 2 - 300 450 000
$6 141		 - 6 200 000
$85 837		 -
7 WP 1 - 126 433 035
$5 909		 - 2 919 351
$39 838		 -
8 MGS 1 - 196 280 524
$3 828		 - 280 524
$3 828		 -
9 VLG 2 - 282 266 887
$3 642		 - 3 378 873
$46 779		 -
10 MG 1 - 122 234 908
$3 206		 - 234 908
$3 206		 -
11 PVZGL 1 - 20 32 060
$438		 - 32 060
$438		 -
  ИТОГО TOP-11:   5 865 951
$80 048		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.28 руб.

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06.08.2020
четверг

ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! / Inséparables (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - ПРОвзгляд
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WP - World Pictures

07.08.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

06.08 - 09.08
НЕИСТОВЫЙ
VLG
15 000 000
700
$204 694
СЕКРЕТ
MG
8 000 000
800
$109 170
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
PRD
6 000 000
500
$81 878
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
4 000 000
700
$54 585
МОЙ ШПИОН
MG
3 000 000
600
$40 939
ХЭППИ-ЭНД
SPPR
2 000 000
700
$27 293
АГЕНТ ЛЕВ
MG
1 000 000
500
$13 646
ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ
EXP
1 000 000
400
$13 646
ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
WP
900 000
300
$12 282
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