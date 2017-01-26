Касса четверга: «Звонки» стартуют заметно лучше прогнозов

Нынешний уикенд начался с хорошими кассовыми сборами - ПРИТЯЖЕНИЕ показавает умеренное падение, а ЗВОНКИ стартуют выше ожиданий. Любопытно, что у обоих проектов одинаковая сумма сборов вплоть до сотни тысяч рублей (как в России, так и в РФ + СНГ).

ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) потеряло относительно предыдущего четверга 44% сборов, собрав 24,7 млн рублей на территории России. Картина совершенно точно займет первое место по итогам всего уикенда, освоив примерно 200-230 млн рублей. А общий бокс-офис картины к концу воскресенья составит примерно 700 млн рублей.

ЗВОНКИ (СРР) стали явным лидером среди новинок, освоив те же 24,7 млн рублей в России. Примерно на том же уровне три года назад стартовал фильм ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА.За весь уикенд фильм может претендовать на 110-120 млн рублей.

Ниже ожиданий стартовал ГОЛОС МОНСТРА (VLG), На счету картины 2,3 млн рублей в стартовый уикенд. Даже при больших приростах в субботу от фильма вряд ли можно ожидать больше 17-19 млн рублей за четырехдневку.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)

У нас много фильмов стартовало: ЗВОНКИ, КОСМОС МЕЖДУ НАМИ, ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ, ГОЛОС МОНСТРА, ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ и ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. Лучше всего показали себя ЗВОНКИ, прямо очень хорошо. Наверное, на уровне старта ПРИТЯЖЕНИЯ и ТРЕХ ИКСОВ. У нас вообще ужастики хорошо стартуют и занимают примерно двукратную долю других фильмов по России. На втором месте – ПРИТЯЖЕНИЕ. Дальше – БАЛЕРИНА и ТРИ ИКСА. Все остальное – ниже среднего. ПРИТЯЖЕНИЕ еще хорошо работает, мы даже держим сейчас больше сеансов, чем было согласовано. В больших кинотеатрах до сих пор неплохо работают ПОЧЕМУ ОН?, ПАССАЖИРЫ, ЛА-ЛА ЛЕНД, ВИКИНГ, ТРИ БОГАТЫРЯ. КРЕДО УБИЙЦЫ еще держим кое-где. Ожидания от выходных неплохие. Думаю, ЗВОНКИ пройдут на уровне ПРИТЯЖЕНИЯ, а оба фильма отработают как хороший блокбастер. Семейная аудитория, конечно, подтянется на БАЛЕРИНУ.

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов « Планета кино » : к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

В наших кинотеатрах вышли ГОЛОС МОНСТРА, ЗВОНКИ, КОСМОС МЕЖДУ НАМИ, ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ и ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ. ЗВОНКИ стартовали очень хорошо, заполняемость вечерних сеансов была на уровне 80 процентов. Для фильма ужасов это великолепный результат. КОСМОС и ГОЛОС МОНСТРА – достаточно слабо. НАПАРНИКИ на таком же уровне. Хорошо продолжают работать 2+1, БАЛЕРИНА, ЛА-ЛА ЛЕНД, ПОЧЕМУ ОН? и ПРИТЯЖЕНИЕ. У российского фильма небольшое падение в этот четверг по сравнению со стартом – около 20-30 процентов. Общий результат выходных, как мне кажется, будет довольно средним, потому что зрители замерли в ожидании фильмов следующей недели.

НАТАЛЬЯ ФАЗЛЫЕВА

Директор сети « Вега-фильм » (3 к/т, 11 залов), Тольятти, Димитровград

Мы стартовали ЗВОНКАМИ, ГОЛОСОМ МОНСТРА, ОТПЕТЫМИ НАПАРНИКАМИ, ИДЕАЛЬНЫМИ НЕЗНАКОМЦАМИ и КОСМОСОМ МЕЖДУ НАМИ. Пока радуют только ЗВОНКИ из всех этих фильмов. В четверг обычно слабая посещаемость, так что говорить еще рано. ПРИТЯЖЕНИЕ продолжает притягивать зрителей. Также работают еще ТРИ ИКСА, РАЙ, который я продлила на третью неделю, ВИКИНГ – есть еще интерес у людей к этим картинам. СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ и МОЛЧАНИЕ – очень слабо. Надеюсь, что у БАЛЕРИНЫ в выходные будет хорошая посещаемость. Скорее всего, этот уикенд будет слабее предыдущего. Думаю, основная масса зрителей сейчас возьмет тайм-аут перед следующими выходными.

СЕРГЕЙ СМЯЦКИЙ

Менеджер к/т «Сочи» (3 зала на 512 мест), Сочи

Новинки недели в нашем кинотеатре: ЗВОНКИ, ГОЛОС МОНСТРА, КОСМОС МЕЖДУ НАМИ и ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ. Явный лидер – фильм ужасов. Не могу сказать, что на него очень хорошо шли, потому что в Сочи по-прежнему холодно, город еще не отошел от снежного коллапса прошлой недели. Снег не убрали до сих пор. Транспорт ходит плохо. На втором месте стоит ПРИТЯЖЕНИЕ, наступая на пятки хоррору. По сравнению с прошлым четвергом российская картина упала в 2,5 раза. В принципе, это неплохой результат. Продолжают работать только БАЛЕРИНА и ТРИ ИКСА. Остальные фильмы завершили прокат. Надеемся, что ЗВОНКИ будут больше собирать на выходных, потому что у нас любители этого жанра имеются. И, может быть, КОСМОС МЕЖДУ НАМИ проснется.

ИВАН УСТИНОВ

Букер к/т «Космос» (2 зала на 200 мест), Снежинск

У нас вышли только два фильма ГОЛОС МОНСТРА и ЗВОНКИ. Первая картина пока никак себя не показала, а ужастик стал лидером четверга. На втором месте с минимальным отрывом от ЗВОНКОВ идет ПРИТЯЖЕНИЕ. У них практически одинаковый результат. На третьем месте – БАЛЕРИНА. С прошлых недель кроме ТРЕХ ИКСОВ-то больше ничего и не работает. Наверное, эти выходные покажут результат хуже, чем предыдущие, поскольку нет ни одного семейного релиза. Ажиотажа мы не ждем. На ЗВОНКИ такого спроса, как в стартовый день, не будет.

Предварительные сборы за четверг 02.02.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

02.02.2017 Изменение Общая

касса на

02.02.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ЗВОНКИ

Rings CPP 1 - 1006 24 700 000

$409 551 - 24 700 000

$409 551 115 000 000

$1 906 815 2 ПРИТЯЖЕНИЕ

WDSSPR 2 - 1182 24 700 000

$409 551 -44,4% 511 000 000

$8 639 053 220 000 000

$3 647 820 3 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

XXX: The Return of Xander Cage CPP 3 - 763 4 200 000

$69 640 -68,7% 504 000 000

$8 516 391 30 000 000

$497 430 4 КОСМОС МЕЖДУ НАМИ

The Space Between Us PRD 1 - 840 3 800 000

$63 008 - 3 800 000

$63 008 - 5 ЛА-ЛА ЛЕНД

La La Land CP 4 - 317 3 400 000

$56 375 -22,7% 236 700 000

$3 934 508 30 000 000

$497 430 6 ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ

Skiptrace EXP 1 - 650 3 033 870

$50 305 - 3 033 870

$50 305 - 7 БАЛЕРИНА

Ballerina VLG 2 - 1110 2 530 665

$41 961 -29,7% 90 328 877

$1 527 115 55 000 000

$911 955 8 ГОЛОС МОНСТРА

A Monster Calls VLG 1 - 724 2 288 410

$37 944 - 2 288 410

$37 944 17 000 000

$281 877 9 ПОЧЕМУ ОН?

Why Him? FOX 4 - 257 1 783 965

$29 580 -54,5% 273 268 986

$4 542 370 15 000 000

$248 715 10 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Perfetti sconosciuti EXP 1 - 125 1 041 180

$17 264 - 1 041 180

$17 264 7 000 000

$116 067 11 2+1

Two is a Family MG 4 - 163 1 020 360

$16 919 -36,7% 80 030 510

$1 330 294 9 000 000

$149 229 12 ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ

Bleed for This CPF 1 - 151 985 814

$16 346 - 1 108 028

$18 372 7 000 000

$116 067 13 ВИКИНГ

CP 6 - 289 820 000

$13 596 -67,2% 1 500 800 000

$24 737 102 - 14 НЕВЕСТА

CRP 3 - 350 750 000

$12 436 -86,4% 170 700 000

$2 884 420 - 15 РАЙ

WDSSPR 3 - 144 700 000

$11 607 -41,7% 39 200 000

$662 386 - 16 СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Mes trésors CP 2 - 343 612 000

$10 148 -73,4% 25 300 000

$427 726 - 17 МОЛЧАНИЕ

Silence CP 2 - 209 538 000

$8 921 -64,1% 14 500 000

$245 139 - 18 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 7 - 125 450 000

$7 461 -59,1% 977 600 000

$15 997 382 - 19 ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ

CRP 1 - 405 395 000

$6 549 - 395 000

$6 549 - 20 САФАРИ

Safari CPRG 1 - 14 38 740

$642 - 38 740

$642 - ИТОГО TOP-20: 77 788 004

$1 289 803

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.31 руб.

* Rentrak

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