Стало известно, как распределят 4,2 млрд господдержки для киноотрасли

Стало известно, каким образом государство будет реализовывать 4,2 млрд рублей, выделенных из резервного фонда на господдержку киноотрасли. Об обсуждении нескольких вариантов распределения этих средств БК писал еще в начале ноября. Теперь же, «Ведомости» сообщают, что эти деньги поделят пополам между кинотеатрами и российскими продюсерами, а не передадут на нужды кинозалов полностью. Вариант, когда вся поддержка уходит только кинотеатрам, также рассматривался, но вызвал возражение у представителей кинопроизводства.
Интересно, что кинотеатры смогут получить эту господдержку уже в декабре, а продюсеры − только весной 2021 года. Площадкам деньги будут выделяться пропорционально, на основе данных о кассовых сборах российских фильмов в январе, феврале и марте 2020 года. Размер поддержки кинокомпаний будет пропорционален сборам их проектов в общих сборах всех российских фильмов, вышедших в кинотеатрах с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.
Распределением господдержки будет заниматься Фонд кино. В результате деньги получат более 500 компаний.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
20.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: «Ведомости»
Правительство одобрило выделение 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии
Минкультуры изменит условия финансирования дебютов
Стало известно, как именно государство хочет потратить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров
На поддержку российских кинотеатров выделят 4,2 млрд рублей
Президент предложил поддержать кинопоказ
Касса четверга: комедия «Непосредственно Каха» лидирует с большим отрывомПодробнее
Официальная касса России: «Непосредственно Каха» показал лучший старт в посткарантинный период.Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непосредственно Каха» одерживает уверенную победуПодробнее
«Марс Медиа» заключила пятилетнее соглашение с режиссером и сценаристом Аленой ЗванцовойПодробнее