Три русских фильма отмечены премиями Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

А австралийском Брисбене прошла 11-ая церемония вручения наград Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии (Asia Pacific Screen Awards – APSA Academy). В этом году на ней отметили сразу три российских кинопроекта.

Так, в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм НЕЛЮБОВЬ награжден Андрей Звягинцев. Постановщик не смог лично присутствовать на церемонии, но передал участникам краткое видеопослание, в котором поблагодарил за высокую оценку его работы. Зато в Австралию приехали российские кинематографисты Петр Духовской и Тимофей Лобов. Они оказались победителями APSA в номинации «Лучшая операторская работа». Наградой отмечен их труд над картиной Рустама Хамдамова МЕШОК БЕЗ ДНА.

Еще один приз – Гран-при жюри APSA Academy – завоевал российский актер Александр Яценко. Его отметили за работу в фильме Бориса Хлебникова АРИТМИЯ.

Лучшим фильмом года по версии APSA стала австралийская драма МИЛАЯ СТРАНА (Sweet Country) режиссера Уорвика Торнтона.

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24.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС