AT&T и Discovery объявили о слиянии

Телекоммуникационный гигант AT&T и медиакорпорация Discovery Inc. официально объявили о плане объединить свои медиа- и развлекательные активы, сообщает THR. Соглашение предполагает объединение телеканалов CNN, TBS, TNT, HGTV, Food Network и Discovery Channel, киностудии Warner Bros. и потоковых сервисов HBO Max и Discovery+. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году при условии ее одобрения акционерами и государственными регуляторами. По прогнозам, в 2023 году выручка объединенной компании составит $52 млрд, а синергетический эффект от слияния компаний достигнет $3 млрд. Это предоставит AT&T, которая продолжает бореться с долговой нагрузкой в размере $170 млрд, возможность сосредоточить усилия на 5G и оптоволоконной широкополосной связи.

Возглавит объединенную компанию руководитель Discovery Дэвид Заслав. Примечательно, что ни слова не говорится о предстоящей роли руководителя WarnerMedia Джейсона Килара. Подчеркивается, что новая компания будет вкладываться в оригинальный контент для собственных потоковых сервисов и всячески расширять контентное предложение как для платных, так и для общедоступных телеканалов.

Согласно условиям соглашения, WarnerMedia и Discovery объединятся в рамках сложной сделки с акциями, которая носит название Обратный траст Морриса. В соответствии с условиями, AT&T получит $43 млрд наличными, долговые ценные бумаги и отсрочку долга для WarnerMedia, а акционеры AT&T получат в свое распоряжение 71 процент акций новой компании. Эксперты с Уолл-стрит отметили, что Обратный траст Морриса должен был быть написан медиамагнатом Джоном Мэлоуном, крупным акционером Discovery, который считается специалистом в сложных, но эффективных с точки зрения налогообложения сделках.

Генеральный директор AT&T Джон Стэнки в своем заявлении подчеркнул, что грядущее слияние стало возможно за счет взаимодополняющих сильных сторон участников сделки. Новая компания будет позиционироваться как одна из ведущих мировых платформ онлайн-вещания. Стэнки рассчитывает, что эффективность вновь образованной компании поддержит рост и международную экспансию HBO Max.

Данное слияние становится еще одним знаковым примером консолидации крупных игроков на рынке медиа и развлечений, происходивших в последние годы, и с высокой долей вероятности приведет к кардинальным изменениям общего ландшафта рынка.

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17.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR, Variety