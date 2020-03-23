АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров

Формально, рекомендации Министерства культуры не являются достаточным законным основанием для игроков рынка прекращать деятельность по кинопоказу. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Олег Березин. Приказ с рекомендациями подобного толка ведомство Ольги Любимовой выпустило 22 марта.
По словам Березина, закрыть кинотеатры можно по решению региональных властей, а потому рекомендации Минкульта скорее направлены на них, чтобы повлиять на скорость принятия ими приказов и распоряжений. Российские же игроки рынка ждут прямого директивного решения с запретом, а не рекомендаций, так как это могло бы помочь урегулировать вопросы, как с арендодателями, так и с выплатами персоналу.
«Кинотеатрам, конечно, в идеале бы решение на уровне правительства. На федеральном уровне, о закрытии кинотеатров, − отметил Олег Березин, чьи слова цитирует «Интерфакс», − тогда это будет ситуация форс-мажора и тогда можно будет использовать это в дискуссиях с арендодателями и решать вопрос с зарплатой персонала».
Впрочем, уже сейчас часть площадок в стране все же временно прекратила свою деятельность. Некоторым из них удалось договориться с арендодателями об особых условиях оплаты в период кризиса.
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23.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Интерфакс
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