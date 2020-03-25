АВК назвало решение правительства по кинотеатрам «долгожданным»

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин назвал постановление правительства о закрытии кинотеатров «долгожданным решением» в сложившейся обстановке. Поручение оперативного штаба в перспективе даст возможность владельцам кинотеатров официально оформить простой и решить вопросы с арендодателями и сотрудниками. Это случится, как только временный запрет на деятельность своими распоряжениями закрепят влясти регионов.
Крупные киносети уже объявили о готовности следовать предписанию, однако они ожидают постановлений региональных властей. Об этом говорится в заявлениях Объединенной киносети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») и КАРО. В пресс-службе последней также отметили, что отрасли теперь просто необходима поддержка и помощь властей.
«Важно учесть, что кинотеатральному бизнесу необходима поддержка со стороны правительства РФ, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина. Длительного простоя кинотеатры просто не выдержат», − цитирует сообщение пресс-службы КАРО портал RNS.
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25.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС, Gazeta.ru, RNS, РБК
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