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Киру Муратову и Нану Джорджадзе пригласили в Американскую академию киноискусств

В этом году организация разослала 774 приглашения деятелям кино в 57 странах мира

Американская академия киноискусств разослала 774 новых приглашения представителям различных сфер киноиндустрии из 57 стран мира, призывая вступить в свои ряды. Среди тех, кого пригласили на этот раз, оказались режиссеры Кира Муратова из Украины и Нана Джорджадзе из Грузии. ТАСС уточняет, что Кира Муратова была выделена Академией за фильмы НАСТРОЙЩИК 2004 года и АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 1989 года. Нану Джорджадзе отметили как призера Каннского кинофестиваля за фильм РОБИНЗОНИАДА, ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЕДУШКА 1987 года. 

В этом году Академия разослала рекордное число приглашений. Их получили такие звезды, как Крис Эванс, Дуэйн Джонсон, Кристин Стюарт, Галь Гадот, Крис Пратт, Вигго Мортенсен, Наоми Харрис, Эль Фаннинг и Джастин Тимберлэйк. Сообщается, что около трети всех приглашенных в этом году – женщины.

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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