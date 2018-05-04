Романа Полански и Билла Косби исключили из Американской киноакадемии

Американская киноакадемия приняла решение об исключении из своих рядов двух именитых членов. Комедийный актер Билл Косби и режиссер Роман Полански исключены за нарушение кодекса поведения.

«Совет управляющих Американской академии киноискусств провел заседание во вторник, 1 мая, и проголосовал за исключение актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из состава своих членов в соответствии с правилами поведения организации. Совет продолжает поощрять соблюдение стандартов этики, требующих от академиков придерживаться принципов академии в области уважения человеческого достоинства», – цитирует официальное сообщение Академии ТАСС.

Дело против Романа Полански, по которому его обвиняют в растлении несовершеннолетней, длится уже много лет. Режиссера также неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере $4,5 млн, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

80-летний Билл Косби был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. Актеру инкриминировалось, в частности, то, что он в 2004 году напоил спиртным сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Несколько женщин, давая показания во время процесса, выступили с аналогичными обвинениями в отношении актера. В последние годы десятки женщин заявляли, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Косби.

04.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС