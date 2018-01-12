«Притяжение» и «Салют-7» выходят в зарубежный прокат

В контексте новости о том, что Фонд кино будет поддерживать прокат российских фильмов за рубежом, весьма актуальной оказалась информация о новых отечественных картинах, выходящих в иностранных кинотеатрах.
Так, стало известно, что с 18 января в британском прокате появится фильм Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ. Ленту покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах IMAX в Лондоне, Кардиффе, Ноттингеме, Эдинбурге, Ливерпуле и многих других городах. Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием: никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX. На следующий день, 19 января, релиз фильма продолжится в формате 2D.
Для британской аудитории картина выйдет на русском языке с английскими субтитрами. Официальным дистрибьютором ПРИТЯЖЕНИЯ на территориях Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions. Для нее это первый российский фильм.
Тем временем, в Китае с сегодняшнего дня в прокате появилась российская фантастическая драма САЛЮТ-7. Лента вышла на 8 тыс. экранов. Прокатом фильма занимается крупнейшая в стране кинокомпания Huaxia Film Distribution. Вместе с нашей картиной на дате также стартовало 7 фильмов местного производства, а также голливудские проекты ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и КОРОЧЕ.
В трудном конкурентном окружении от российской ленты не ждали рекордных показателей, однако у нее оказались относительно неплохие показатели предпродаж. Сейчас по величине сборов САЛЮТ-7 занимает пятую строчку в рейтинге дня, однако окончательных цифр пока нет. Финальные цифры первого уикенда будут доступны вечером в воскресенье.
12.01.2018 Автор: Артур Чачелов
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