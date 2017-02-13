В Лондоне раздали премии BAFTA

В Лондоне прошла церемония вручения наград британский киноакадемии BAFTA. Лидерами по числу номинаций на этот раз были мюзикл Дэмьена Шазелла ЛА-ЛА ЛЕНД (в 11 категориях), ПРИБЫТИЕ и ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (по 9 категорий). В результате, впервые за долгое время все основные призы британской кинопремии ушли американцам.

Победителем в основных категориях стал ЛА-ЛА ЛЕНД. «Бронзовые маски» BAFTA картина получила как «Лучший фильм», за «Лучшую женскую роль», «Лучшую режиссерскую работу», «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу». Лучшим исполнителем мужской роли назван Кейси Аффлек за фильм МАНЧЕСТЕР У МОРЯ. Наградой также отмечен Кеннет Лонерган за лучший сценарий к этой картине.

Премия BAFTA вручалась в 70-й раз. Церемонию вел актер Стивен Фрай.

13.02.2017 Автор: Артур Чачелов