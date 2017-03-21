Бегбедер приедет в Москву представлять свой новый фильм

Известный французский писатель, сценарист, а с недавнего времени и режиссер Фредерик Бегбедер прилетит в Москву, чтобы представить здесь свою новый фильм ИДЕАЛЬ. Ожидается, что звезда появится на закрытой премьере фильма 7 апреля. Бегбедер также ответит на вопросы журналистов, раздаст автографы и вручит памятные подарки, – уточняет источник агентства «РИА Новости».

ИДЕАЛЬ – экранизация одноименной книги Бегбедера, для переноса на экран которой он сам сел в режиссерское кресло. Этот роман, фактически, является продолжение популярной книги «99 франков» и возвращает зрителю героя по имени Октав Паранго. По сюжету циничный рекламист приезжает в Россию в поисках нового «рекламного лица» для мирового гиганта косметической индустрии, но находит здесь свою любовь.

Роли в фильме исполнили Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей и Алексей Гуськов, который сыграл русского олигарха. Лента выходит в широкий прокат 27 апреля 2017 года.

21.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости