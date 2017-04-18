В Москве вручили премию «Белый квадрат»

В понедельник в Москве прошло вручение профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Имя победителя по итогам года назвали на торжественной церемонии в «Гоголь-центре». Главный приз получил оператор Максим Осадчий за работу над фильмом режиссера Алексея Мизгирева ДУЭЛЯНТ. Говоря об этой своей работе, Осадчий сказал, что его главной задачей было показать Петербург таким, каким прежде его не видели, снимая все одной камерой, увидеть Питер «через паутину лет».

Максим Осадчий – один из самых востребованных операторов в индустрии. В его фильмографии – СТАЛИНГРАД, ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ, КОКОКО, ЗАЩИТНИКИ и множество других работ. В 2006 году Осадчий уже был отмечен премией «Белый квадрат» за работу над фильмом 9 РОТА.

Премия в категории «Операторское признание» вручена инженеру Анатолию Кокушу. Обладателем премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского на этот раз стал кинооператор Геннадий Карюк.

18.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС