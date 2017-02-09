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Создателей «Битвы за Севастополь» отметили премиями Правительства

Распоряжение опубликовано на сайте Правительства

Режиссер Сергей Мокрицкий, продюсер Наталья Мокрицкая и актеры Юлия Пересильд, Олег Васильков и Никита Тарасов стали лауреатами премии Правительства РФ в области культуры за 2016 год. Почетные награды им вручат за создание фильма БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте Правительства.

Российско-украинска лента рассказывает о судьбе легендарной женщины-снайпера Второй мировой войны Людмилы Павличенко. В свое время производство фильма поддержал Фонд кино. Картина с успехом прошла в кинопрокате России и СНГ, собрав в кинотеатрах 435 млн рублей (+ $666,5 тыс. в кинотеатрах Украины).

Российская телевизионная премьера БИТВЫ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ прошла в мае 2015 года на Первом канале. В феврале 2016-го – канал показал расширенную четырехсерийную телеверсию.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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