Фильм «Не время умирать» ушел на апрель 2021 года

Deadline сообщает, что студии MGM и Universal вместе с продюсерами фильмов о Бонде, Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, приняли решение перенести выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на апрель следующего года. Теперь последний фильм Дэниела Крейга в роли агента 007 увидит свет 2 апреля 2021 года, в Пасхальный уикенд. Таким образом, премьера фильма состоится на год позже, чем изначально планировалось.

Уход НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ означает, что текущий год потерял еще один крупный студийный проект с потенциалом в $1 млрд общемировых сборов. Недавно студия Disney сдвинула на более поздние даты несколько своих ключевых релизов, среди которых были ЧЕРНАЯ ВДОВА и другие следующие фильмы вселенной Marvel.

На текущий момент в графике общемировых релизов из числа крупных проектов до конца года остаются мультфильмы ДУША (20 ноября) и СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (25 ноября) и фильмы Warner Bros. ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 (25 декабря) и ДЮНА (18 декабря).

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02.10.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline