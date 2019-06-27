«Централ Партнершип» провела большую презентацию проектов

«Централ Партнершип» рассказала о своем пакете второй половины 2019 года. Дистрибьюторская компания организовала встречу с партнерами, которая включала расширенную презентацию проектов и показ нескольких фильмов целиком. Похожее мероприятие проводилось год назад в рамках одного из московских Кинорынков.

«У «Централ Партнершип» большой и разнообразный пакет, много проектов летом, насыщенная осень, и мы посчитали своим долгом в отсутствие летнего Кинорынка провести свое мероприятие, чтобы заранее познакомить наших коллег и партнеров, с массой эксклюзивов, − отметил Павел Верещагин, директор департамента кинопроката ЦПШ в комментарии для БК. − «День ЦПШ» не столько имиджевое, сколько исключительно важное рабочее мероприятие, в рамках которого мы делимся с партнерами идеями и ожиданиями и всегда получаем крайне ценную обратную связь».

«День ЦПШ», прошедший в московском киноцентре «Октябрь», собрал представителей киносетей, крупных региональных кинотеатров, кинокомпаний-партнеров и прессу. Презентация затронула почти два десятка проектов. Перед ее началом Павел Верещагин со сцены пообещал собравшимся много материалов и эксклюзивов. И их действительно оказалось немало. Представление началось с блока проектов, которые можно отнести к детскому и семейному кино. Его открыли показом трейлера мультфильма НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, который 4 июля компания выпускает совместно с «Русским репортажем». Еще одним зарубежным проектом, рассчитанным на семейную аудиторию, является приключенческий экшн Paramount ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД, выходящий в прокат 8 августа. На презентации показали два небольших отрывка, которые подтвердили, что проект имеет много общего с ДЖУМАНДЖИ, но чуть больше сфокусирован на подростковую аудиторию. На самую широкую аудиторию, сравнимую с аудиторией франшизы ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ, будет рассчитывать экшн СОНИК В КИНО. Дополнительных материалов по нему не было: на презентации показали знакомый трейлер, напомнив, что на прошлой неделе эта лента поменяла дату выхода, переехав на 20 февраля 2020 года.

В пакете ЦПШ есть сразу три отечественных картины, ориентированных на семейную аудиторию. Первый такой фильм − ленту под названием КОМАНДА МЕЧТЫ − на сцену вышли представлять продюсеры Филипп Абрютин и Оксана Лахно. Они вкратце рассказали о проекте, его сюжете и особенностях производства, отметив особый подход к съемкам спортивных соревнований. Картина выходит 29 августа, а значит, после начала учебного года для ее просмотра школы смогут организовывать коллективные походы в кинотеатры. На презентации также показали трейлер фильма. Еще один отечественный семейный релиз − фильм ВОЛШЕБНИК с Семеном Трескуновым и Максимом Сухановым − охарактеризовали как «напоминающий 1+1». Картина рассказывает о молодом человеке с ДЦП, который хочет покорить сердце прелестной одноклассницы и нанимает бывшую рок-звезду обучать его игре на гитаре. Сильные стороны проекта нашли отражение в представленной нарезке: трогательная лирическая линия о становлении дружбы между героями, школьная любовь, преодоление трудностей, юмор.

Продюсеры Гевонд Андреасян и Армен Ананикян рассказали о картине РОБО, в которой, как они заявили, учтены все ошибки, которые делались до этого момента при работе с детским и семейным кино. Новых материалов по фильму не представили, ограничившись знакомым трейлером, зато пообещав появление еще одного, более динамичного ролика. Лента выходит 12 декабря.

12 сентября в прокат выйдет комедия ДОРОГОЙ ПАПА. Представлявший ее продюсер Георгий Малков рассказал об усилиях, которые он, его команда и команда ЦПШ приложат, чтобы привлечь к фильму внимание зрителей. У проекта появился новый постер − с сидящими у костра главными героями, сжигающими банкноты. По мнению продюсера, этот креатив лучше продает кино целевой аудитории, особенно 25+.

Блок летнего взрослого кино состоял из картин АННА и КАПКАН. АННУ гостям мероприятия до начала презентации показали целиком − свое представление о фильме кинотеатры уже сложили. Павел Верещагин лишь напомнил, что картина будет выходит с широкой поддержкой, а режиссер Люк Бессон и исполнительница главной роли Саша Лусс 1 июля приедут на премьеру в Москву. Проект КАПКАН, запланированный к выходу 22 августа, рассчитан на любителей пощекотать себе нервы. Это хоррор-триллер о том, как ураган вместе с цунами приносит в один поселков Флориды стаю аллигаторов. «Не акулами едиными, − пошутил Павел Верещагин, предваряя показ эксклюзивного отрывка из фильма. − Аллигаторы тоже могут приносить бокс-офис!».

На внимание молодежной и взрослой аудитории будет рассчитывать многобюджетный авантюрный боевик Карена Оганесяна ГЕРОЙ. Эта лента стоит в расписании на 26 сентября. Проект поддерживается ВГТРК, в нем снимаются Владимир Машков, Александр Петров и Светлана Ходченкова. Оганесян, Петров и Ходченкова лично представили гостям презентации два отрывка из фильма, заранее предупредив о незавершенной цветокоррекции и неокончательном монтаже. Отрывки заявили высокий уровень съемок, разнообразие локаций, эффектные экшн-сцены и юмор.

Совсем в другом, новом для себя амплуа Александр Петров появится в экранизации одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского ТЕКСТ. Режиссером картины выступает Клим Шипенко (САЛЮТ-7). Лента запланирована к выходу осенью. Александр Петров признался, что, по его собственному мнению, на данный момент ТЕКСТ – самая сильная и серьезная работа в его карьере.

31 октября ЦПШ выпустит в прокат отечественный хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА от создателей проектов РУСАЛКА.ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕВЕСТА Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского. Гостям презентации представили эксклюзивные видеоматериалы − небольшую атмосферную нарезку из разных частей фильма.

Лично представить пакет своих новых картин, рассчитанных на широкую аудиторию, на «День ЦПШ» приехал продюсер Александр Роднянский. Продюсер заострил внимание на фильме ДЕВЯТАЯ режиссера Николая Хомерики. Роднянский отметил, что картина хоть и вызывает некоторые ассоциации с драмой ДУЭЛЯНТ, она кардинально от нее отличается, являясь не авторской, а «бескомпромиссно жанровой». Жанр Роднянский определил как «приключенческий триллер с элементами мистики» и предложил убедиться в этом, посмотрев отрывок из фильма и его трейлер. Показанные видеоматериалы напомнили об экранизациях романов Акунина, фильмах трилогии ГОГОЛЬ и дилогии ШЕРЛОК ХОЛМС Гая Ричи.

Помимо ДЕВЯТОЙ Роднянский вкратце рассказал о двух следующих жанровых проектах компании «Нон-Стоп Продакшн»: фантастической комедии ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, которую Марюс Вайсберг снимает по сценарию Жоры Крыжовникова и где главную роль играет Егор Крид (в прокате с 5 марта 2020 года), и ленте ОПАСНАЯ ВОДА Данилы Козловского, рассказывающей об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки проекта идут полным ходом, он намечен к выходу 8 октября 2020 года.

14 ноября 2019 года ЦПШ выпускает в прокат российский фантастический фильм КОМА. Вместе с продюсерами картину представил режиссер Никита Аргунов. Он рассказал, что его задачей было «сделать хорошую историю» и «оригинальный сайфай», а не «дать наш ответ Голливуду». Продюсер Гевонд Андреасян обратил внимание на высокий зрительский интерес к проекту, причем не только среди обычно скептически настроенной российской аудитории, но и у иностранного зрителя. Работа над фильмом продолжается, но, возможно, кино успеют закончить и показать на питерском «КиноЭкспо» в сентябре. И уже совершенно точно к сентябрю будет готов полноценный трейлер картины.

Премьерой трейлера и свежей нарезкой представили отечественные картины РЕШАЛА: НУЛЕВЫЕ и ХОЛОП. Последний является участником новогодней битвы. Первым тизером «Централ Партнершип» напомнила и еще об одном зимнем релизе − сказочном приключенческом фильме СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Подробнее об этом фильме будут рассказывать на «КиноЭкспо» и Зимнем Кинорынке.

Завершилась презентация представлением проекта Paramount ГЕМИНИ. Этот фантастический боевик оскароносного режиссера Энга Ли с участием Уилла Смита снят в инновационном формате 3D c высокой частотой кадров (HFR). Формат обещает необычные визуальные ощущения, и гости презентации смогли убедиться в этом сами: в новом формате показали два полноценных отрывка из фильма. Благодаря HFR эффектнейшая экшн-сцена выглядела невероятно реалистично. Павел Верещагин отметил, что ЦПШ постарается организовать показ картины в HFR в максимально возможном числе российских кинотеатров.

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27.06.2019 Автор: Артур Чачелов