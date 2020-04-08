Новости


Netflix переманил бывшего крупного коммерческого партнера студии Fox

Chernin Entertainment подписала с онлайн-кинотеатром first-look deal

Компания Chernin Entertainment − бывший крупный коммерческий партнер кинокомпании 20th Century Fox − заключила first-look deal с Netflix. Детали соглашения пока не разглашаются и стороны его не комментируют, но сделка означает, что все потенциально интересные и значимые проекты Chernin и продюсера Питера Чернина теперь будут отходить онлайн-кинотеатру. 

В активе Питера Чернина множество блокбастеров, сделанных для старого Fox. Это, прежде всего. возрожденная трилогия ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН, а также комедия КОПЫ В ЮБКАХ, драма СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, мюзикл ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, драма FORD ПРОТИВ FERRARI, мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, триллер ПОД ВОДОЙ и многие другие проекты.

Партнерство компании Chernin Entertainment и 20th Century Studios (так теперь называется Fox), прекратилось после того, как киностудию купил Disney. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен   

08.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

Новости по теме:

Netflix снизит качество трансляций фильмов в Европе

Netflix вошел в число основных игроков российского онлайн-видеорынка

Netflix рапортует о внушительном росте международных подписчиков

Netflix может потратить на контент в 2020 году не менее $17,3 млрд

Аналитики предрекли скорое появление собственного русскоязычного контента Netflix


Самое читаемое

В команде онлайн-кинотеатра также появились новые продюсеры, отвечающие за промо и креатив

К команде ivi присоединился бывший вице-президент российского Disney

Подробнее
Пекинское кинобюро не торопится открывать кинотеатры

Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Подробнее
AMC не может позволить себе долгосрочный простой

Самая большая киносеть мира находится на грани банкротства

Подробнее
Один из проектов ушел в онлайн на платформу Disney+

Disney определился с новыми датами для перенесенных релизов весны

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 