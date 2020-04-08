Netflix переманил бывшего крупного коммерческого партнера студии Fox

Компания Chernin Entertainment − бывший крупный коммерческий партнер кинокомпании 20th Century Fox − заключила first-look deal с Netflix. Детали соглашения пока не разглашаются и стороны его не комментируют, но сделка означает, что все потенциально интересные и значимые проекты Chernin и продюсера Питера Чернина теперь будут отходить онлайн-кинотеатру.

В активе Питера Чернина множество блокбастеров, сделанных для старого Fox. Это, прежде всего. возрожденная трилогия ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН, а также комедия КОПЫ В ЮБКАХ, драма СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, мюзикл ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, драма FORD ПРОТИВ FERRARI, мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, триллер ПОД ВОДОЙ и многие другие проекты.

Партнерство компании Chernin Entertainment и 20th Century Studios (так теперь называется Fox), прекратилось после того, как киностудию купил Disney.

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08.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR