Новости


20th Century Studios и Chernin Entertainment завершили сотрудничество

Компании вместе работали над десятками проектов

Известный продюсер Питер Чернин и его компания Chernin Entertainment больше не будет производить фильмы для 20th Century Studios, которая с прошлого марта входит в состав Disney, сообщает THR.

На протяжении восьми последних лет Chernin Entertainment на эксклюзивных условиях сотрудничала с 20th Century Fox (недавно переименованной в 20th Century Studios). Совместными усилиями две студии произвели 24 картины. Среди них были и «оскароносные» хиты вроде СКРЫТЫХ ФИГУР и FORD ПРОТИВ FERRARI, так и масштабные блокбастеры, как, например, обновленная франшиза ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.

Инсайдеры и эксперты не удивились произошедшему. Партнерство двух студий не вписывалось в модель работы Disney, которая не любит привлекать сторонние компании к производству.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Мы на Яндекс.Дзене

22.01.2020 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

«Двадцатый век» больше не «Фокс»

«Аватары» снова перенесли

CinemaCon−2019: презентация Disney

Disney закрыл сделку по приобретению Fox

Европейский регулятор одобрил сделку Disney и Fox


Самое читаемое

Ранее она возглавляла Департамент кинематографии Минкультуры

Новым министром культуры назначена Ольга Любимова

Подробнее
«Холоп» опускается на второе место

Касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» перехватывает лидерство

Подробнее
«Холопу» бросит вызов «(Не)идеальный мужчина»

Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января

Подробнее
Disney поменял название купленным киностудиям

«Двадцатый век» больше не «Фокс»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}{C}
 
 