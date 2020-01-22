20th Century Studios и Chernin Entertainment завершили сотрудничество

Известный продюсер Питер Чернин и его компания Chernin Entertainment больше не будет производить фильмы для 20th Century Studios, которая с прошлого марта входит в состав Disney, сообщает THR.
На протяжении восьми последних лет Chernin Entertainment на эксклюзивных условиях сотрудничала с 20th Century Fox (недавно переименованной в 20th Century Studios). Совместными усилиями две студии произвели 24 картины. Среди них были и «оскароносные» хиты вроде СКРЫТЫХ ФИГУР и FORD ПРОТИВ FERRARI, так и масштабные блокбастеры, как, например, обновленная франшиза ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
Инсайдеры и эксперты не удивились произошедшему. Партнерство двух студий не вписывалось в модель работы Disney, которая не любит привлекать сторонние компании к производству.
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