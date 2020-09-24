На Comic Con Russia Online 2020 расскажут о сериалах «Трудные подростки 2» и «Чики»

Актеры сериала «Трудные подростки» примут участие в фестивале поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Никита Волков, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Анастасия Крылова и Сергей Новосад представят второй сезон популярной молодежной драмы.

В основе сюжета – история о взаимоотношениях бывшего популярного футболиста Антона Ковалева с подопечными Центра для трудных подростков. Первые «Трудные подростки» (из линейки more originals) вышли в конце октября 2019-го, несколько раз оказывались в трендах YouTube и собрали более 40 млн. просмотров на more.tv, в сообществах сервиса VK и YouTube. Сериал стал также лауреатом российский премии в области вэб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал».

Кроме того, гостями Comic Con Russia Online станут создатели нашумевшего сериала «Чики»: режиссер Эдуард Оганесян и актриса Ирина Носова расскажут о работе над проектом, а также ответят на вопросы зрителей. Сериал Эдуарда Оганесяна «Чики» стал самым успешным релизом more.tv, собрав более 15 млн. просмотров. Проект получил восторженные отзывы критиков и зрителей, многие называют его лучшим российским сериалом года.

«Чики» – это история четырех подруг из южного городка, решивших завязать с работой на трассе и открыть свой бизнес, чего бы им это ни стоило. В главных ролях – Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова и Антон Лапенко.

Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.

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24.09.2020 Автор: Никита Никитин