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Владельцы Universal привлекли $4 млрд в качестве долговых обязательств

Ранее таким же способом деньги получили Disney и Discovery

Телекоммуникационный гигант Comcast, владеющий среди прочего холдингом NBCUniversal привлек $4 млрд с помощью долговых обязательств. Корпорация была вынуждеа пойти на это из-за потерь, вызванных влиянием пандемии коронавируса. Об этом стало известно из пояснительной записки, которую Comcast направил в комиссию по ценным бумагам правительства США.

В пояснительной записке Comcast заявляет, что уже испытал негативное влияние от коллапса на рынке кино- и телепроизводства и кинопрокат, а также из-за закрытия тематических парков Universal и переноса Олимпийских игр в Токио (телеканал NBC владел дорогостоящими правами на трансляцию события в США). 

Для привлечения дополнительных средств корпорация выпустила долговые векселя с процентной ставкой, варьирующейся от 3,1% до 3,75%, и сроком погашения от 2025-2040 годах. На прошлой неделе подобные бумаги со схожими условиями погашения выпустил Disney, а во вторник о привлечениеи $500 млн по возобновляемой кредитной линии рассказал Discovery.

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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