Рутгер Хауэр расскажет о «Путешествии в Китай» на Comic Con Russia 2017

Голландский актер Рутгер Хауэр станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia 2017. Актер лично представит здесь фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ. В нем он исполнил одну из важных ролей наряду с Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером, Джейсоном Флемингом, Чарльзом Дэнсом, а также ведущими российскими и китайскими звездами.

Презентация проекта состоится в воскресенье, 1 октября. Рутгер Хауэр вместе с продюсерами картины представит фрагменты из фильма и расскажет о съемках, а также ответит на вопросы фанатов на одной из сцен Comic Con Russia. Там же пройдет автограф-сессия.

Comic Con Russia пройдет с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо», павильон №1. Помимо Рутгера Хауэра в этом году одним из специальных гостей Comic Con Russia 2017 также станет голливудский актер Кристофер Ллойд, известный по роли дока Брауна в НАЗАД В БУДУЩЕЕ.

Пространство Comic Con 2017 будет поделено на несколько тематических зон: развлекательную со стендами компаний-участников, презентационную с двумя сценами, на которых в режиме нон-стоп пройдут презентации новейших развлекательных продуктов, шоу-программы и выступления артистов, кинозал с конференц-залом и торговую зону, где можно будет приобрести сувениры с символикой из мира поп-культуры.

В четверг, 28 сентября, в рамках Comic Con Russia пройдет бизнес-день. С 11.00 до 18.00 фестиваль будет работать только для специалистов и прессы. В последующие три дня, с 29 сентября по 1 октября, фестиваль открыт для всех желающих с 10.00 до 18.00!

18.09.2017 Автор: Артур Чачелов