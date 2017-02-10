«Дух Огня» снова станет площадкой для кинематографистов стран БРИКС

3 марта в Ханты-Мансийске стартует ставший уже традиционным кинофестиваль «Дух Огня». Город уже готовится к празднику кино: например, в Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске, который станет одной из киноплощадок фестиваля, установили новый лазерный проектор. Кроме того, впервые, показы будут доступны и для граждан с ограниченными возможностями.

Киносмотр пройдет уже в 15-ый раз. Зрителям покажут около сотни 100 фильмов из 10 стран мира. Однако основной упор будет сделан на проекты кинематографистов из государств БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка). ««Дух Огня» уже стал той кинематографической площадкой, которая задает вектор гуманитарному взаимодействию между нашими странами, –цитирует слова губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой «Российская газета». – На предыдущем «Духе огня» мы уже сделали первые шаги навстречу друг другу, весь год в Югре демонстрировались фильмы из стран БРИКС, а в свою очередь в Китае, в провинции Гуандун, организовали показ картин молодых российских режиссеров».

На этот раз во время фестиваля в Ханты-Мансийске пройдет «Неделя китайского кино», а одним из почетных гостей станет Ши Янтюн, мастер Шаолинь кун-фу в 34 поколении. Кроме того, в рамках «Духа огня» пройдет круглый стол с участием режиссеров и актеров из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Он будет посвящен теме культурного сотрудничества между государствами-членами БРИКС.

10.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета