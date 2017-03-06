В Югре открылся юбилейный кинофестиваль «Дух Огня»

В субботу в Ханты-Мансийске торжественно открылся юбилейный, 25-ый по счету международный кинофестиваль дебютного кино «Дух огня». Киносмотр открыли губернатор Югры Наталья Комарова и режиссер Сергей Соловьев, передают РИА Новости. В этом году в рамках фестиваля будут показаны сто кинофильмов из двадцати пяти стран мира. Особое внимание будет уделено работам режиссеров из стран БРИКС, благодаря чему киносмотр получит презентации культурных программ Ассоциации «Судьба» и «Неделю китайского кино». Фестиваль займет сразу семь площадок в регионе.

По итогам конкурсных показов будут вручены 14 призов, среди которых «Золотая тайга», «Серебряная тайга» и «Бронзовая тайга». Среди специальных наград – призы за лучшую мужскую и женскую роли имени Александра Абдулова и специальный приз от компании «Газпром нефть».

Председателем международного жюри фестиваля в этом году стал режиссер Павел Чухрай. «Мы должны посмотреть все картины, которые привезли со всех континентов мира. Эти фильмы не рассказывают о войнах и киборгах, они рассказывают о человеке, о проблемах в мире. Мечты и чувства – это важно, а не блокбастеры. Мы постараемся судить честно и доброжелательно», – пообещал он на открытии киносмотра.

06.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости