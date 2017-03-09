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Фото: ЮграPRO

«Дух Огня» назвал победителей

Теперь лучшие фильмы киносмотра в Ханты-Мансийске смогут увидеть и в Москве

В Ханты-Мансийске названы победители юбилейного XV международного кинофестиваля дебютов «Дух огня». Главный приз – «Золотая тайга» – достался фильму АЛМАЗНЫЙ ОСТРОВ режиссера Дэви Шу, передает «Интерфакс». Лента рассказывает о 18-летнем камбоджийском парне Бора, который приехал из деревни на стройку ультрасовременного острова, где встретился с пропавшим некогда старшим братом.

Второе место и эквивалентный ему приз «Серебряная тайга» получил польский фильм ПОСЛЕДНЯЯ СЕМЬЯ. Эта лента Яна Матушиньского рассказывает о жизни известного польского сюрреалиста Здзислава Бексиньского. Третий приз – «Бронзовую тайгу» получил фильм В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГОРОДА режиссера Тамера Эль-Саида производства Египта, Германии, Великобритании и ОАЭ.

Приз российского жюри получил Костас Марсан за якутский фильм МОЙ УБИЙЦА. Приз зрительских симпатий оказлся в руках режиссеров Ильи Портнягина и Валентина Макарова за проект КЭРОЛ. НЕВИДИМАЯ КРАСОТА.

«Нынешний фестиваль показал всю многогранную палитру мирового кино. Уверена, что мы сохраним «Дух огня», и он будет гореть еще ярче, добрее и светлее, привлекая к нам все новых звезд кинематографа», – гпрокомментировала событие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Всего на кинофестивале представлено более 100 фильмов из 25 стран. Кстати, посмотреть лучшие фильмы «Духа огня – 2017» смогут и в Москве. Эхо киносмотра пройдет в столичных кинотеатрах с 8 по 10 марта.

09.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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