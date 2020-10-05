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Warner Bros. передвинула фильм «Дюна» на 2021 год

В текущем году осталось совсем немного крупных релизов

Collider сообщает, что студия Warner решила перенести премьеру фильма ДЮНА режиссера Дени Вильнева. Теперь высокобюджетная экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта вместо 18 декабря 2020 года выйдет 1 октября 2021-го. Судя по всему, занимающий этот уикенд БЭТМЕН Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли в скором времени также поменяет дату релиза. Сообщается, что режиссер ДЮНЫ Дени Вильнев поддержал решение студии.

Другой крупный проект Warner ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 пока остается на своей общемировой дате 25 декабря 2020 года.

На североамериканском и британском рынках сохраняется крайне напряженная, если не сказать плачевная обстановка. В выходные стало известно, что из-за переноса 25-го фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ киносеть Cineworld планирует закрыть в скором времени все свои кинотеатры. Речь о 128 кинотеатрах в Великобритании и Ирландии и 543 кинотеатре в США, где Cineworld владеет брэндом Reagal. Никто не удивится, если из-за ухода ДЮНЫ примеру Cineworld захотят последовать другие американские киносети. 

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05.10.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Collider

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