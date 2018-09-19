Кинофестиваль «Движение» объявил состав жюри основного конкурса

Оргкомитет Национального кинофестиваля дебютов «Движение – 2018», который пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, объявил состав жюри основной конкурсной программы «Движение. Вперед». В этом году организаторы решили, что жюри будет полностью состоять из женщин, у которых будут равные права: в качестве эксперимента это жюри будет работать без председателя.

В жюри вошли продюсер киностудии «Рок», обладательница почетного приза «За достижения в профессии» II Национального кинофестиваля дебютов «Движение» Кира Саксаганская; заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, лауреат многочисленных театральных и кинопремий, исполнительница одной из главных ролей в фильме-победителе прошлогоднего фестиваля «Движение» «Нашла коса на камень», актриса Ксения Кутепова; лауреат многочисленных российских и международных кинофестивалей, участница программы «Движение. Навстречу» фестиваля «Движение – 2017», режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева; отборщик по России и странам Восточной Европы «Двухнедельника режиссеров» Каннского фестиваля и фестиваля в Пиньяо (Китай), доцент Болонского университета Алена Шумакова; лауреат премии Правительства РФ за сериал «Оттепель», писатель, сценарист и режиссер Алена Званцова.

«Главная конкурсная программа в этом году состоит из фильмов принципиально разных стилей, форматов и жанров, что свидетельствует о большом разнообразии современного молодого российского кино, – говорит программный директор фестиваля Стас Тыркин. – Определить победителей мы впервые в истории отечественного фестивального движения предложили жюри, полностью состоящему из блистательных и успешных женщин, подлинных профессионалов российского кинематографа. Этим мы хотим подчеркнуть важность вклада женщин в российское кино, стремительно меняющееся сегодня благодаря массовому приходу девушек в самые разные кинематографические профессии. Впервые у нашего жюри не будет председателя, или можно сказать, будет сразу пять председательниц, которые вынесут решение, призвав на помощь всю свою женскую мудрость и доброжелательность».

Напомним, в этом году в основном конкурсе представлено 7 картин: ЮМОРИСТ Михаила Идова, НАРИМАН И ЕГО БРАТЬЯ Лизы Болычевой, СУЛЕЙМАН-ГОРА Елизаветы Стишовой, БЕЗ МЕНЯ Кирилла Плетнева, МЕСТО! Андрея Вальдберга, СВОЯ РЕСПУБЛИКА Алены Полуниной и первые три серии сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!».

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19.09.2018 Автор: Артур Чачелов