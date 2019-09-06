У «Дылды» появился прокатчик в США

Фильм Кантемира Балагова ДЫЛДА нашел американского прокатчика. Права приобрела компания Kino Lorber. Это крупный дистрибьютор независимого кино, библиотека которого насчитывает более 2500 фильмов. Ежегодно Kino Lorber выпускает фильмы в прокат в том числе и через дочерние компании Kino Repertory и Alive Mind Cinema. За последние девять лет семь фильмов Kino Lorber были номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар».

Американская премьера ДЫЛДЫ состоялась в рамках кинофестиваля в Теллурайде, а североамериканская премьера состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Сразу после показа в Торонто фильм Кантемира Балагова будет также участвовать в работе кинофестивалей в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне. Кинотеатральный прокат фильма в США начнется с показа 29 января 2020 года в рамках нью-йоркского Кинофорума. Весной 2020 года картина также выйдет на VOD и Blu-Ray.

«Так же, как и фильмы его учителя Александра Сокурова, работы Кантемира Балагова отличает нравственная глубина и потрясающая визуальная мощь, − говорит вице-президент Kino Lorber Венди Лиддел. − ДЫЛДА создает мир, наполненный сложными эмоциями, которые очень непросто забыть. Мы счастливы и горды, что сможем представить этого замечательного молодого режиссера американским зрителям».

«Несмотря на то, что действие ДЫЛДЫ происходит в послевоенном Ленинграде, это очень своевременный и релевантный сегодняшнему миру фильм, − комментирует продюсер Александр Роднянский. − Он рассматривает такую традиционную для кинематографа проблему, как посттравматический стресс переживших войну людей, с очень необычной и востребованной в современном мире женской точки зрения. Мы очень рады, что такая уважаемая компания, как Kino Lorber, представит наш фильм американской аудитории».

ДЫЛДУ называют наиболее вероятным претендентом на выдвижение на премию «Оскар» от России в этом году. Появление у фильма американского прокатчика повышает шансы фильма на успех.

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06.09.2019 Автор: Артур Чачелов