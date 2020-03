Российские компании подвели итоги работы на EFM

Отечественную кино-, ТВ- и анимационную продукцию увидят зрители в более чем 35 странах мира: новинки этого и будущего года вместе с хитами, которые уже оправдали себя в российском прокате, покажут в США, Китае, Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Мексике, Бразилии и на других межднародных рынках. Российскими проектами также заинтересовались американские стриминговые платформы Amazon Prime и Hulu.

Пять российских проектов получат иностранных партнеров по копродукции. Впервые на крупнейшем в Европе кинорынке были представлены российские постпродакшен-сервисы – спецэффектами и компьютерной графикой из России заинтересовались продюсеры из Европы и Китая. Участники провели более 600 встреч, а также представили свои проекты на презентации, собравшей более 80 международных закупщиков.

Всего было представлено более 50 проектов от 25 ведущих российских производителей и дистрибьюторов контента на объединенных стендах Created in Moscow x Roskino, организованных Московским экспортным центром при поддержке Правительства Москвы и РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России.

«Представители столичных компаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и деловыми партнерами. Их итогом стал целый ряд соглашений. Отечественные фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах», – отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В этом году кино, к которому приковано внимание в Берлине − почти сплошь под знаком России, − рассказала глава РОСКИНО Евгения Маркова. − Можно говорить о беспрецедентной представленности российского контента на юбилейном Берлинале: проекты россиян есть практически во всех программах и конкурсах кинофестиваля. Российские участники выступают в питчингах по копродукции – и надо сказать, выглядят на голову сильнее, чем участники из других стран. Экспортеры представлены на двух ключевых площадках на кинорынке – и мы видим результаты по числу встреч и сделок, которые проведены. Наконец, мы наблюдаем небывалый всплеск интереса к российскому контенту в зарубежных СМИ и среди страновых игроков. Есть ощущение, что доверие к России в сегменте кино растёт, и наша общая индустриальная задача − оправдать ожидания зарубежных партнеров».



Компания «Военфильм» совместно с зарубежными партнерами представила в Берлине масштабный международный проект под рабочим названием АРКТИКА, копродукцию с Италией и Германией. В истории об арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле примет участие международный актерский состав, в том числе – Даниэль Кальтаджироне (Daniel Caltagirone), Франко Неро (Franco Nero), Давид Кросс (David Kross), Брайан Веббер (Brian Webber).

Кинокомпания «Вега Фильм» обсуждает совместную работу по проекту ВАЛЬТЕР режиссера Роберта Дэфа с партнерами из Германии и Франции, а также – по фильму КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана И. Твердовского с итальянскими коллегами.

Кинокомпания «Революция фильм» договорилась о копродукции с Италией и вступила в переговоры с японским производителем и дистрибьютором по проекту ПЕТРОПОЛИС (рабочее название − ОГОНЬ). Компания обсудила с итальянской стороной проведение съемок части фильма в Италии, с привлечением в проект локального кинофонда. Проект также вызвал интерес крупной кинокомпании-дистрибьютора из Германии. Кроме того, по итогам презентации Created in Moscow. Russian films for global audiences новые проекты НЕФУТБОЛ и БЕГ вызвали широкий интерес представителей нескольких ключевых территорий – компания ведет дальнейшие переговоры по реализации прав.

Компания Cinedoc нашла норвежского партнера для совместного производства новой приключенческой драмы АРХИПЕЛАГ, основанной на исторических событиях. Съемки в Норвегии запланированы на конец апреля 2020 года.

Представленный в Берлине компанией Proline Cinema, фильм Александра Золотухина ПОЛЕТ привлек внимание продюсеров из Германии и Франции. Съемки проекта начнутся осенью. В связи с запуском федеральной системы рибейтов в России, киностудия планирует уделять большее внимание ко-продукции с зарубежными партнерами, в том числе приглашая продюсеров на съемки в Санкт-Петербург.



Кроме того, новое российское кино увидят жители более чем в 35 странах. Так, самый кассовый российский фильм за всю историю нашего проката, ХОЛОП Клима Шипенко, посмотрят в Китае − компания «Централ Партнершип» продала права крупнейшей китайской платформе iQiyi. Компания заключила сделки и по другим проектам: «Кинорынок в Берлине прошел для ЦПШ очень эффективно. Многие сделки еще находятся в стадии переговоров, но мы уже можем поделиться первыми результатами, − рассказывает Катерина Пшеницына, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип». − Спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ выйдет в прокат в Прибалтике и Сербии, спортивная драма НА ОСТРИЕ выйдет в прокат в Прибалтике и Германии, а жители Италии, Швейцарии и Австрии увидят фильм на местных интернет-платформах. Права на военную драму ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ купили дистрибьюторы из Японии и Южной Кореи. Кроме того, на кинорынке мы завершали продажи хоррора ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, который вышел в прокат 27 февраля этого года. На данный момент права на Ягу проданы в более, чем 60 стран мира, а конкретно на кинорынке в Берлине были закрыты территории Японии, Южной Кореи и Польши».

В компании также отметили интерес закупщиков к масштабным проектам ЧЕРНОБЫЛЬ: БЕЗДНА Данилы Козловского производства компаний «Нон-Стоп Продакшн» и DK Entertainment и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Кинослово»). Компания анонсирует сделки по этим проектам позднее.

Art Pictures Distribution представила четыре проекта – ВТОРЖЕНИЕ и ЛЕД 2 производства Art Pictures Studio и «Водород», СПУТНИК совместного производства Art Pictures Studio, Водород и Hype Films и ПАЛЬМА производства кинокомпаний «Марс Медиа Энтертеймент» и «Амедиа Продакшн» (со-продюсерами проекта выступает «Окко Студиос», входящая в холдинг «Рамблер Групп»).

ГК «Планета Информ» продолжила продажи картин КОМА, РОБО и КАЛАШНИКОВ, а также представила новый проект БЫВШАЯ от продюсеров хоррора НЕВЕСТА. По КОМЕ компания закрыла территории Германии, Франции, Италии, Испании, Малайзии, Турции, США, Кореи и Японии, и ведет переговоры по Ближнему Востоку и Латинской Америке. Комедия РОБО была продана в страны Ближнего Востока, ведутся переговоры о продаже прав на территорию США. Компания также продала права на дистрибуцию проекта КАЛАШНИКОВ в Корею и Польшу и ведет переговоры с Германией, Великобританией и США.



Проекты студии Yellow, Black and White на EFM представила компания All Media. Наибольший интерес вызвал фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА Дмитрия Дьяченко совместного производства Yellow, Black and White, Disney и «России 1». Компания получила предложения от закупщиков из Германии, Франции, Италии, США, Японии, Южной Кореи.



Компания Russian World Vision продала права на фильм ДОМОВОЙ в Японию − детали сделки сейчас согласовываются. Международные байеры традиционно интересуются картинами о войне – фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК по итогам кинорынка отправится в США, Канаду, Европу и азиатские страны. Военная драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК компании Russian World Vision вызвала большой интерес у европейских закупщиков, а фильм ужасов АТАКАН: КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА привлек закупщиков из Азии – проектом заинтересовались байеры из Японии, Индонезии, Вьетнама.



Компания KD Studios продолжает реализацию лицензионных прав на фильм ЭБИГЕЙЛ, который уже вышел в прокат более чем в 30 странах. В рамках пакетных сделок по картинам ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ и НЕВЕДОМОЕ были заключены договоры по Испании, Португалии и Скандинавии. По НЕВЕДОМОМУ достигнуты предварительные договоренности по США, Канаде, Германии и странам Азии – сделки подписываются на стадии сценария, по модели pre-sale. KD Studios также анонсировали запуск линейки хорроров – на ближайшие два года запланировано производство трех проекта, по одному из них уже достигнуты договоренности с дистрибьюторами Азии.

Для Premier Studios главным событием на EFM стал специальный показ первой серии триллера «Идентификация» Владлены Санду с молодой европейской актрисой Леной Трониной в роли славянской девушки, выросшей в общине нелегальных эмигрантов-мусульман из Киргизии. К проекту есть большой интерес со стороны представителей Германии, Франции и Восточной Европы. Кроме того, на EFM представили сериал «Документалист. Охотник за призраками» по сценарию Ильи Куликова, премьера которого состоится в этом году на канале ТВ-3. Этим проектом активно интересуются правообладатели из Латинской Америки.

Mint Films International представили новые материалы по фильму Алексея Учителя 47 (сейчас в пост-продакшене). Компания уже получила несколько предложений от дистрибьюторов, а также отмечает интерес ведущих фестивальных отборщиков. На EFM стартовали продажи криминальной экшен-драмы ЗИМА Сергея Черникова. Права на стрит-дэнс драму БИТВА Анара Аббасова были проданы на немецкоязычные территории, также поступили предложения от Японии и Китая. Компания завершила переговоры по польскому римейку комедии Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! и подписала несколько пакетных сделок с международными авиалиниями. Большой интерес вызывает картина ПАЛЬМИРА студии «Рок», которая находится в пре-продакшене.

«Один-Медиа» заканчивает совместную работу со студией LOOKS Film & TV Produktionen над проектом АФГАНИСТАН для канала Arte, а также обсуждает новые сделки с платформами Amazon Prime (США), Hulu (США), телеканалом Rai (Италия), AMC Networks (Испания), RT Vision (Германия), дистрибьюторами из Франции, Южной Кореи, Японии. Компания представила как готовые документальные фильмы, уже отмеченные наградами различных международных фестивалей, так и проекты на стадии производства, которыми заинтересовались продюсеры из Италии, Германии, Испании и Франции.

Cреди проектов «Марс Медиа» большой отклик вызвала картина ПАЛЬМА, снятая совместно с «Амедиа Продакшн» – международными продажами проекта занимается Art Pictures Distribution. Компания ведет переговоры по проекту РЖЕВ с Италией, Великобританией, Испанией, Румынией и Болгарией, а также со странами Латинской Америки и Скандинавии. Обсуждаются сделки по фильму Т-34 (совместного производства «Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа Продакшн», «Россия 1», при участии студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова) на оставшиеся территории – Польша, Испания, Болгария и Скандинавские страны.

Продюсерская компания «Среда» представила на кинорынке сериалы – «Спроси Марту», драму Флюзы Фархшатовой о блестящем адвокате, которая работает исключительно с женщинами, и «Детективный синдром» Романа Волобуева о курьере местного криминального авторитета, случайно оказавшемся в психиатрической больнице.

Международные покупатели проявили интерес к проектам военной тематики компании «Игмар» – фильму КЛЯТВА, детективу ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ и драме КРИК ТИШИНЫ. Лента Егора Кончаловского НА ЛУНЕ привлекла внимание представителей из Европы и Восточной Европы.

В Берлине состоялся премьерный показ фильма КЛЮЧ ВРЕМЕНИ компании Cinedoc. Картина заинтересовала покупателей и кинофестивалей из Франции, США, Швейцарии, Китая, Японии и Кореи, Австрии, Мексики, Испании. RFG Distribution закрыла сделки с Болгарией по пяти проектам, включая флагманский ВИЙ, и ведёт переговоры по ряду проектов с Польшей, Германией, Японией, Кореей и Индией. Зарубежные закупщики отметили проекты ДЕВЯТАЕВ и ВРЕМЯ ПЕРВЫХ компании Mirsand, которая обсуждает предпродажи на территории Прибалтики, Южной Кореи и Германии. Киностудия Prоline Film впервые участвовала в Европейском кинорынке с новым фильмом Ивана Болотникова ПАЛЬМИРА, который скоро выйдет в прокат в России. «Мосфильм» в очередной раз заинтересовал иностранных закупщиков отреставрированной классикой, в том числе – картиной ВОЙНА И МИР. На площадке «Роскино» свои проекты также презентовала компания Radragon.

В рамках кинорынка студия Wizart подписала соглашения о дистрибуции фильма УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ производства студии «Мельница» на территории Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и ряда стран Латинской Америки. В Великобритании лента выйдет уже в апреле 2020 года – за релиз картины на территории Соединенного Королевства отвечает Signature Entertainment, один из ведущих британских дистрибьюторов. В Болгарии дистрибьютором картины выступит Pro Films, а прокатом на территории Латинской Америки займется компания Snap TV. Партнером Wizart в Южной Корее выступит BoXoo Entertainment.



«В этом году на EFM мы привезли франшизу «Гензель и Гретель». Проект был представлен на презентации Created in Moscow, а также стал основным предметом встреч с потенциальными европейскими партнерами. На этапе производства очень важно получить обратную связь от игроков рынка, которая позволит сделать проект более востребованным на зарубежных площадках, – рассказал исполнительный продюсер компании Владимир Николаев. – Нам также удалось подписать соглашение с компанией Miraj Group – владельцами кинотеатральной сети в Индии, о дистрибуции третьей и четвертой части франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА на территорию Индии».

ГК «Рики» представила новый анимационный фильм ФИННИК – проект в производстве. Приключенческая комедия для семейной аудитории о непутевом домовом по имени Финник будет готова к концу 2021 года, и уже вызвала большой отклик у кинотеатральных дистрибьюторов из разных стран. В Берлине были заключены сделки на территории Болгарии и Румынии.

Red Carpet Studio представила байерам полнометражный 2D-анимационный фильм ПУГАШКИ– спин-офф одноименного сериала на ранней стадии разработки. Студия также обсуждает сделки по анимационным сериалам «Космический Доктор Кот» и «Рогач и Моргач» на территории Франции и Израиля.

На площадке в Берлине впервые работали компании, которые оказывают услуги пост-продакшен. Так, Main Road Post, создающая визуальные эффекты, представила зарубежным продюсерам свои наиболее успешные кейсы (студия известна работой над проектами СТАЛИНГРАД, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ, ОСОБО ОПАСЕН).

Студия Flysound – одна из первых в мире, изначально спроектированных и построенных для работы в формате Dolby Atmos. Компания, специализирующаяся на производстве звука в кино, музыке, телевизионной продукции, работала над такими крупными проектами, как ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ, ЛЕД. Компания предварительно договорилась о проектной работе с партнерами из Франции, Эстонии, Англии, России, Испании, Грузии, Бельгии, Китая, Сербии и Германии. «Для нас главный итог – это понимание, что мы интересны международному рынку. Сектор пост-продакшена также необходимо продвигать за рубежом в рамках единого бренда национальной индустрии – это интересно многим компаниям», – отметил генеральный директор компании и звукорежиссер Андрей Бельчиков.

Официальным оператором площадки Created in Moscow в Берлине стала компания «Экспоконтент».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

04.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент