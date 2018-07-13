Enjoy Movies погасила задолженность перед Фондом кино

Enjoy Movies больше не должна Фонду кино. Компания вернула организации предоставленные бюджетные средства на фильм ЗАЩИТНИКИ, как требовал того договор. Долг в 50 млн рублей теперь погашен. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Фонда.

«Компания Enjoy Movies полностью погасила все задолженности перед Фондом кино, вернув 50 млн рублей, – цитирует представителя фонда ТАСС. Собеседник агентства добавил, что теперь «продюсеры, на счету которых немало успехов... смогут работать в нормальном режиме».

Напомним, что в 2017 году по итогам проката ЗАЩИТНИКОВ Enjoy Movies собиралась произвести положенную выплату в Фонд, однако у нее появились финансовые проблемы. ФНС по итогам проверки доначислила ей 71 млн рублей налога на прибыль (с учетом пени и штрафов). Это решение налогового органа было оспорено в суде еще в марте 2017 года, однако регулятор к тому времени успел списать часть спорных средств со счетов компании. В конце июня Арбитражный суд Москвы признал тот факт, что налог был доначислен неправильно и ФНС должна вернуть Enjoy Movies списанные средства. Когда счета кинокомпании были разблокированы, она начала рассчитываться перед кредиторами.

13.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС