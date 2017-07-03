Enjoy Movies намерена признать себя банкротом

Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Информация об этом появилась на портале Единого Федерального Реестра. «Общество с ограниченной ответственностью «Энджой мувиз» <...> руководствуясь абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом, в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных п.2 ст. 3, п.2 ст.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», – указано на странице портала.

Среди кредиторов Enjoy Movies значатся сразу несколько частных компаний и государственных ведомств. Это ООО «Ем Продакшн», ООО «Киногруппа», ООО «Комедия фильм», ООО «Продакшн СТ», ООО «Легенда фильм», ООО «Ультра Стори», ООО «Энджой Промо», ООО «Реновацио», ООО «Кинокомпания Большое кино», а также банк БКФ, Фонд кино и министерство культуры. Величина долговых обязательств компании не раскрывается, однако в сообщении агентства «Москва», указывается, что исполнения по ним просрочены более чем на три месяца.

Представители Enjoy Movies не комментируют информацию о банкротстве. В Фонде кино отметили, что знают о нем. «Они обязаны были уведомить нас об этом», – пояснил представитель государственной организации. Напомним, что официально, Enjoy Movies в этом году все еще числится в списке так называемых компаний-лидеров кинопроизводства, имеющих право на получение господдержки на особых условиях. Однако, по итогам прошедших в начале лета лидерских питчингов ни один из новых проектов Enjoy Movie не получил финансирование Фонда.

03.07.2017 Автор: Артур Чачелов