«Фиксиков» выгодно продали в Китай

ГК «Рики» заключила контракт по продаже онлайн-прав на показ нового сезона популярного мультсериала «Фиксики» в Китай. Покупателем стала корпорация Tencent Video, получившая эксклюзив по проекту на территории страны до 2025 года. Это «самый крупный контракт в международной дистрибуции «Фиксиков», сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова представителя «Рики». Однако конкретная сумма сделки не называется.

В Китае покажут 52 серии будущего нового сезона мультсериала. Они будут произведены в 2020–2022 годах. Серии будут оперативно переводиться на китайский язык и выходить почти одновременно с российским оригиналом.

Кроме того, Tencent купила права на производство костюмированного шоу «Фиксилаб» для китайского рынка. Планируется, что в Поднебесной выйдет 26 эпизодов этого детского шоу, которое будет производить телеканал Hebei TV, а Tencent получит права на его распространение онлайн. Уточняется, что в случае продажи шоу на другие телеканалы в Китае «Рики» будет получать роялти как правообладатель.

Tencent Video является одним из крупнейших партнеров для российских аниматоров. У этой компании есть контракты с большинством отечественных анимационных студий. Платформа открывает для них китайский рынок, на котором можно зарабатывать не только продажей прав на контент, но и за счет продажи лицензий на выпуск игрушек и прочих активностей. Однако, сделать это не так уж и просто, так как лицензионный рынок этой страны непрозрачен.

Впервые «Фиксики» появились в Китае на Tencent в 2015 году. На сегодняшний день общее количество просмотров мультсериала на китайских онлайн-платформах превысило 13 млрд.

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09.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ