Фонд кино начал прием заявок на финансирование новых кинокартин

С 9 февраля Фонд кино начинает прием заявок на финансовую поддержку производства национальных фильмов. В срок до 19 февраля организация ждет заявок проектов от кинокомпаний-лидеров. В срок до 7 марта – заявок проектов от иных кинокомпаний. Список кинокмпаний-лидеров был объявлен накануне.

Как и в предыдущие годы, проекты будут оцениваться сначала сценарной рабочей группой Фонда кино, а затем экспертным советом. Их состав в 2018 году был обновлен, сообщает сайт Фонда. Так, в сценарную рабочую группу вошли режиссеры Дмитрий Дьяченко (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ), Антон Мегердичев (ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ), Борис Хлебников (АРИТМИЯ) и Клим Шипенко (САЛЮТ-7), а также директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Состав группы обновлен на 27%. Председателем является режиссер Владимир Хотиненко.

Экспертный совет был обновлен на 19%. В него вошли генеральный директор ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, продюсер Александр Роднянский, режиссер Валерий Тодоровский и директор департамента кинопроката ООО «Синема Парк» Светлана Ястребова. А председателем совета остался продюсер Леонид Верещагин.

Более подробная информация об осуществлении отбора уже опубликована на сайте Фонда кино.

09.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино