Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 1

8 сентября в Москве, в Большом зале МИА «Россия Сегодня», Фонд кино провел очную защиту фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства, но претендующих на получение господдержки. На рассмотрение Экспертному совету были допущены 60 кинопроекта от 58 компаний. В защите также участвовали проекты, которые уже получали финансирование от Фонда, но теперь заявили о необходимости дополнительной поддержки. С них и начали.

Первые такие проекты принадлежали компании Wizart Animation. Она снова представила на суд экспертов мультфильм ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ − 3D-анимацию по мотивам сказок братьев Гримм, над которой работает команда франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Сообщалось, что это первый фильм компании, который делает ставку на юмор (он будет в стиле ГАДКОГО Я). Ранее говорилось, что бюджет проекта −361 млн рублей. Экспертам показали отрывки, отражающие уровень качества анимации и шуток. Фильм будет готов в декабре 2020 года. Второй представленный проект «Визарта» − мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. В первый раз поддержку Фонда он получил в 2018 году. Фильм разрабатывается как начало новой франшизы «Сказки Пушкина», которая должна стать новым международным хитом. Ранее заявлялось, что в команде задействованы иностранные специалисты, писавшие и продюсировавшие проекты DreamWorks Animation ДОМ и ШРЭК, а основным референсом проекта является РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ. Обещано много локаций и персонажей, увеличено количество юмора, что вроде бы очень нравится иностранным покупателям. Бюджет РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ также составляет 361 млн рублей, авторы надеются собрать в прокате не меньше 500 млн. Мультфильм выйдет весной 2021 года. Причем не только в России, но и в Китае.

Проект ЛЕТЧИК с Петром Федоровым в главной роли, представили продюсеры Григорий Подземельный и Влад Ряшин. Это история советского военного летчика, который вынужден выживать в глухом лесу после жесткого воздушного боя и падения своего самолета. Продюсеры пообещали эффектный фильм с экшном, воздушными боями и спецэффектами. Съемки уже фактически завершены. Фильм будет готов к весне 2021 года. Прокатчиком ленты станет «Централ Партнершип», поддерживать его будет ВГТРК.

Киностудия им. Горького и компания «КиноАтис» снова представили экспертам историю под названием КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, основанную на русских сказках. Это будет фэнтези с мелодраматическими и мистическими линиями, а потому проект рассчитан не только на детскую, но и на подростковую и семейную аудиторию. Это должно помочь международным продажам картины, которыми занимается американский дистрибьютор Epic Pictures. Ранее сообщалось, что мультфильм делают сразу два режиссера: Роман Артемьев и Инна Евланникова и в нем используются разные технологии съемок и производства визуальных эффектов. Бюджет картины – 220 млн рублей. Экспертам показали эпизод из фильма. Фильм находится в активной стадии производства.

Компания «Новые люди» в лице продюсера Натальи Мокрицкой снова представила проект ПЕРВЫЙ ОСКАР − жизнеутверждающий фильм Сергея Мокрицкого о том, как был создан документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», за который и был получен первый советский «Оскар» в 1943 году. Фактически картина рассказывает о подвигах фронтовых кинооператоров, а также касается истории американского продюсера Дэвида Селзника, который пролоббировал вручение награды именно советскому фильму. Съемки ленты должны были начаться 17 марта в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии все остановилось из-за чего продюсеры потеряли более $50 тыс. Российская часть съемок на подготовительном этапе: утверждены актеры, строятся декорации в Тульской и Московской областях, а также на студии Горького в Москве. Съемки пройдут в декабре 2020 (американская часть) и феврале 2021 года. Выход фильма намечен на начало 2022 год. Бюджет производства не сообщается, бюджет проката − до 120 млн рублей. Сборы планируются до 900 млн рублей. Ранее сообщалось, что фильм поддерживается Гильдией кинооператоров России.

Компания «Лицензионные бренды» пробует получить дополнительное финансирование на два анимационных проекта. Первый − с говорящим названием КОТЫ ЭРМИТАЖА о юном коте Винсенте, который вместе со своим другом-мышью попадает в музей и встречает там команду котов, охраняющих картины от грызунов. Производство проекта уже началось, экспертам показали небольшой ролик со сценой из фильма. Выход намечен на 2022 год. Второй − ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ – знаком экспертам с 2018 года. Лента построена на истории, основанной на книге Карло Коллоди, но не повторяет ее сюжет. Сценаристами новых приключений деревянного мальчика Пиноккио стали братья Свешниковы. Продюсеры тогда обещали, что проект станет музыкальной комедией, рассчитанной на самую широкую аудиторию: не только семейную, но и молодежную. Фильм уже пользуется популярностью у международных покупателей. Сейчас проект находится на этапе «глубокого производства». Экспертам показали проморолик, знакомящий персонажами и характеризующий качество анимации. Экономика проекта не озвучивалась. Мультфильм выходит в 2021 году.

Комедия СПАСИТЕ, КОЛЮ! от «Мотор Фильм Студии» с Дмитрием Нагиевым давно знакома экспертам. Картина рассказывает о противостоянии молодой девушки и ее отца-военкома, который постоянно отвергает всех кавалеров дочери. Ленту почти успели доснять весной, но из-за пандемии оставшиеся сцены пришлось снимать летом, при том, что сама история происходит зимой. Это привело к дополнительным тратам на компьютерную графику. Озвученный бюджет проекта − 120 млн рублей, у Фонда просят дополнительные 20 млн. Среди партнеров проекта − онлайн-кинотеатр IVI, который является сопродюсером картины. Прокатчиком ленты давно значился «Двадцатый Век Фокс СНГ», а теперь 29 октября ее выпустит Disney.

Кинокомпания «САГа» представила на дофинансирование проект Алексея Германа младшего и продюсера Андрея Савельева ВОЗДУХ. Напомним, что это полнометражная художественная военная драма о юных летчицах с производственным бюджетом в 400 млн рублей. Лента производится совместно с «Ленфильмом». В сценаристах значится Елена Киселева, работавшая раньше с Андреем Кончаловским На прошлых питчингах эксперты очень хвалили этот сценарий, а Алексей Герман младший выражал уверенность, что он сможет сделать проект, по уровню не уступающий ДЮНКЕРКУ. Для этого использовали инновационную систему съемок воздушных боев. Но пока глобально фильму не везет: сначала была аномально теплая зима, затем пандемия. В результате, пока успели снять только 40-45% материала.

Фильм ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН режиссера и продюсера Алексей Пиманов − настоящий ветеран питчингов. Он представляется на суд экспертов в третий раз. Сейчас съемки этой масштабной картины почти завершены. Создатели рассказали о том, что до пандемии планировали снимать часть сцен в Великобритании, но теперь им пришлось строить декорации ретро-Лондона и стадиона Cardiff в России. И все, чтобы отразить высокий уровень воспроизведения эпохи. В доказательство представили проморолик со сценами из фильма. Лента рассказывает о том, как в 1945 году советская футбольная команда «Динамо» отправилась в Великобританию сыграть серию матчей с тогда еще союзниками в лице британских команд. Заявленный год назад производственный бюджет проекта − 400 млн рублей вырос. Ранее заявлялось, что дистрибьютором картины выступит «Двадцатый век Фокс СНГ», но не ясно, кто стал им сейчас.

Компания «План 9» Романа Борисевича представила романтическое фэнтези об «эмоциональных вампирах» САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА. Режиссером картины стал Алексей Попогребский. Фильм рассказывает о девушке, у которой есть скрытые способности, связанные с любовью и эмоциями. У проекта интересная история и необычный придуманный мир. Главный референс − первые СУМЕРКИ. Ранее Попогребский рассказывал о необычном подходе к съемкам и решении использовать не только классические спецэффекты, но и 3D мэппинг-проекцию. При этом, пандемия вынудила отказаться от услуг иностранного оператора. Зато удалось найти свежие актерские лица и привлечь Светлану Ходченкову. Авторы проекта надеются сделать из фильма новую франшизу про героев поколения Z. Об экономике проекта не говорилось, однако Роман Борисевич рассказал о заинтересованности партнеров из Австралии.

Компания «ПРОФИТ» представила на дофинансирование свой самый крупный проект последнего времени − эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ режиссера Антона Мегердичева, который снимается совместно с компанией Star Media Влада Ряшина и каналом «Россия 1». В основе сюжета – завоевание Перми Иваном III в XV веке. Создатели фильма, основанном на книге Алексея Иванова, обещали в подробностях рассказать о противостоянии двух разных миров: Великого Московского княжества и уральской пармы − древних пермских земель, населенных язычниками. Продюсер Игорь Толстунов напомнил, что проект уже представлялся Фонду кино дважды, но в рамках питчингов кинокомпаний-лидеров. Съемки картины завершены, идет монтаж и делаются спецэффекты. За время производства бюджет проекта вырос на 5% из-за аномально теплой зимы 2019-2020 года, что потребовало досъемок и увеличения количества графики. Экспертам представили международный проморолик проекта, иллюстрирующий его масштаб и заявляющий звезд (Александр Кузнецов, Федор Бондарчук, Евгений Миронов и другие).

Компания «Революция фильм» снова рассказала о проекте ЛЮБОВНИЦЫ 2: ОТВЕТНЫЙ УДАР. Его представили продюсеры Артем Виткин и режиссер Елена Хазанова. Экспертам напомнили об успехах первого фильма, собравшего более 300 млн рублей в России и интересе к проекту на международном рынке. Из-за пандемии сорвалась сделка о прокате картины в Китае, однако есть договоренность о местном ремейке, а также ремейке фильма в Польше. Кроме того, ведутся переговоры с крупным международным стриминговым сервисом. После такого успеха авторы картины уверены, что разговор на поднятую тему нужно продолжить, только с точки зрения мужчин. Поэтому теперь на чистую воду будут выводить коварных женщин. Из-за пандемии съемки пришлось отложить и продолжить проработку проекта. Кастинг картины продолжается.

Режиссер Дмитрий Дьяченко и сценарист Алексей Казаков из компании «Резервная копия» напомнили экспертам о проекте триллера БЕШЕНСТВО, рассказывающего об отце и сыне-наркомане, которые оказываются в таежной глуши в тот момент, когда там бушует эпидемия бешенства диких животных. Сценарный совет Фонда ранее высоко оценивал качество сценария. Кастинг актеров для картины продолжается, но главного героя пока нет. Компьютерную графику будет делать компания Amalgama. В прокат лента должна была выйти зимой 2021 года, но пока на январь 2021 года запланированы лишь съемки. Ранее назывался производственный бюджет проекта − 160 млн рублей, но он будет увеличен. Бюджет на промо − 70 млн. У Фонда запрашивают 60 млн.

Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов вместе с режиссером и продюсером Данилой Козловским снова представили проект ЧЕРНОБЫЛЬ. Экспертам показали несколько сцен из фильма. Лента выходит в прокат уже в середине октября, однако пока до конца не закончена. Дорабатываются последние шрихи. Ранее Фонд кино уже выделял проекту деньги (тогда он шел в качестве фильма от компании-лидера), а сейчас ленте требуется дофинансирование, которое было запланировано ранее. Александр Роднянский посетовал, что выпуск картины в прокат сейчас сопряжен с большими трудностями, а потому попросил поддержать проект. Вопросов у экспертов не возникло.

«ТПО «РОК» Алексея Учителя снова представила на суд экспертов военную драму ПАЛЬМИРА. Съемки проекта идут полным ходом в Крыму, ее снимает Андрей Кравчук. Картину также ранее представляли Фонду в рамках питчингов лидеров, а потому ее дофинансирование также предполагалось ранее. Сценарий Арифа Алиева об освобождении сирийской Пальмиры масштабен, и проекту активно помогает армия и Министерство обороны, предоставляя технику и массовку. Главную роль в фильме исполняет Александр Робак.

Последним проектом, претендующим на дополнительное финансирование, стал проект МОЙ ДОМОВОЙ Фонда девелопмента «Рики». Эксперты с этой полнометражной анимационной картиной уже знакомы, но теперь у нее новое название ФИННИК. Лента от создателей «Смешариков» и «Фиксиков» рассказывает о мире забавных домовых. По сюжету один из них нарушил правила, появившись перед человеком, маленькой девочкой, и теперь вынужден дружить с ней. Лента находится в разработке и производстве больше трех лет, ее готовая часть уже представлена международным байерам. Ранее сообщалось, что в продвижении проекта создателям помогает американский продюсер Нил Ландау.

Не делая перерывов питчинг продолжился представлением картин, которые ранее не финансировались Фондом кино. Он начался начался с проекта студии «АБС» НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО. Это остросюжетная спортивная драма, которую на суд экспертов представили режиссер и продюсер Андрей Богатырев и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Картина рассказывает об истории возникновения этого особого вида боевых искусств, перенося зрителя в 30-е годы XX века. Андрей Богатырев рассказал, что специально для проекта была разработана уникальная система съемок и подачи боев. В фильме уже согласились сниматься Роман Курцын и Алексей Гуськов, но кастинг продолжается. У экспертов возник вопрос о размере бюджета, который сейчас составляет 115 млн рублей, так как он ставит под сомнение точное воспроизведение эпохи. Продюсер отметил, что эта проблема будет решена за счет выбранной стилистики (в том числе черно-бело-красной картинки в стиле ГОРОДА ГРЕХОВ).

Режиссер Илья Максимов и продюсер Екатерина Кононенко рассказали о новом триллере МАТЬ МОЕГО СЫНА, который рассказывает о паре попадающей в смертельную ловушку, поселившись в доме умирающей матери своего будущего приемного ребенка. Сценарий стал победителем Казанского питчинга проектов, его тогда высоко оценил председатель жюри Александр Митта. Бюджет составляет около 73 млн рублей, и еще 40 млн потратят на промо. Собрать попробуют 250 млн рублей. В дримкасте Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Сопродюсером картины является Дмитрий Литвинов (НЕВЕСТА, РАССВЕТ, ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ).

Студия «Биг мама продакшн» в лице продюсеров Нателлы Крапивиной и Владимира Маслова представили приключенческую комедию ОРЕЛ И РЕШКА от сценариста Андрея Золотарева. Сюжет ленты базируется на приключениях участников одноименного популярнейшего тревел-шоу. Бюджет проекта − 160 млн рублей и 60 млн планируют потратить на промо. Предполагаемые сборы − 400 млн рублей.

Компания «Вита Актива Продакшн» в лице продюсера Юлии Мишкинене и сценариста Андрея Лукьянова представила научно-фантастический проект ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ, предполагающий переосмысление классического романа Александра Беляева, перенос действия в 2040 год и новый взгляд на проблемы взаимоотношения настоящей и виртуальной реальности, а также цифрового бессмертия. Режиссером картины стал Илья Хотиненко. Авторы пообещали создать особый визуальный мир будущего, который похож и одновременно непохож на наш современный. Эксперты также обратили внимание на то, что столь амбициозный проект невозможно сделать с заявленным бюджетом в 110 млн рублей, но создатели проекта заверили, что смогут добиться своей цели за счет участия партнеров, среди которых студия компьютерной графики.

Компания «ССБ кино» в лице продюсера Анны Бочкаревой представила проект ОДНА. Это основанная на реальных событиях история, рассказывающая о том, как в 1981 году после столкновения двух самолетов над Тайгой чудом выжила единственная женщина. Режиссером выступает Дмитрий Суворов. Продюсер рассказала, что особое внимание было уделено сцене крушения самолетов, которая разрабатывалась пять месяцев. Он будет снята глазами главной героини, также интересно и необычно будет снят физический распад двух самолетов. Экономика проекта не озвучивалась.

Компания DO IT BRO PRODUCTION рассказала о новом проекте ОБРАТНЫЙ КРОСС, который объединяет приключенческий фильм-аферу и спортивную драму. Он рассказывает о молодых людях, которые попадают в непростую ситуацию и выходят из нее победителями. Сценарий, по словам создателей, «наполнен стилем Гая Ричи». Режиссером картины станет Сергей Пикалов. Партнером проекта может стать платформа START. Бюджет ленты − 160 млн рублей, планируют собрать не менее 400 млн.Интерес к прокату проявляет «Централ Партнершип». У экспертов возникли вопросы к свежести самой идеи и размеру аудитории проекта.

Компания «Интерфест» совместно с компанией Star Media решила возродить популярную кинофраншизу 2000-х − ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. Новая часть будет называться ВОССТАНИЕ МАШИН и вновь соединит на экране Гошу Куценко и Кристину Орбакайте. Выступая перед экспертами, продюсер Ренат Давлетьяров признался, что эту историю для себя давно закрыл, но вдруг появился очень смешной и талантливый сценарий на эту тему, и это заставило его взяться новую реализацию. Проект получил поддержку компании «Каропрокат» и телеканалов.

Проект МОЛОКО студии «Карго фильм» представили режиссер Карен Оганесян и продюсер Полина Иванова. Они охарактеризовали это кино, как необычную «комедию со смыслом про материнскую любовь». Фильм рассказывает историю бесплодной женщины, у которой в какой-то момент появляется чудодейственное грудное молоко. В фильме синимаются Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Гоша Куценко, Юрий Колокольников и другие. Съемки уже в полном разгаре. Экспертам представили нарезку, которая должна была передать атмосферу будущей картины. Эксперты усомнились в том, что широкая кинотеатральная аудитория заинтересуется проектом на данную тематику, но создатели пообещали построить промокампанию вокруг других смысловых качеств фильма.

Год назад компания «КиноАтис» представила в Фонде мультфильм с рабочим названием МУСОРНЫЙ КОРАБЛЬ КАПИТАНА ДИХЛОФОСА. Тогда эксперты посоветовали продюсерам подумать над более благозвучным названием картины. И вот теперь оно появилось − мультфильм получил название ФРЕГАТ «ПОЛУНДРА». Заодно создатели полностью переписали сценарий. Продюсер Вадим Сотсков назвал проект семейной комедией с элементами фильма-катастрофы, а режиссер − старой доброй историей про пиратов. К фильму уже подключились иностранные продюсеры из Словении и Италии, а также российская продюсерская компания «Слово». Ранее заявлялось, что бюджет проекта составляет 240 млн рублей, собрать планируют 420 млн. Прокатчиком выступает компания «Каропрокат». Сделать мультфильм планируют за два с половиной года.

Киностудия «Слово» продюсера Петра Анурова представила драматическую комедию НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Ее сюжет был вдохновлен реальными событиями − судьбой пианиста Николая Мирошниченко. Главный герой картины − необычный мальчик, который пробивается к мечте взойти на музыкальный Олимп, несмотря на неизлечимое заболевание и приговор врачей. Сценаристом стал автор СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ Роман Кантор. Несмотря на камерность, Петр Ануров увидел в проекте кассовый потенциал. Бюджет фильма − 150 млн рублей, у Фонда запрашивают 60 млн.

Продюсер Жанна Калинина и режиссер Александр Велединский представили проект с говорящим названием 1993. Это лента по мотивам романа Сергея Шергунова, где главным героем является семья, попавшая в жернова исторических событий. Велединский рассказал, что эта картина будет для него очень личной, так как он сам стал свидетелем октябрьского путча 1993 года. Картину хотят выпустить в 2023 году, а в качестве референса по стилю съемки называли ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Бюджет картины 180 млн рублей, а у Фонда запрашивают 60 млн рублей.

«Кинокомпания 25-й кадр» представила на суд Экспертного совета хоррор МЕДЕЯ. Это новый проект Василия Сигарева, режиссера ВОЛЧКА, СТРАНЫ ОЗ и ЖИТЬ, мужа Яны Трояновой, которая, как и предполагалось, исполнит в картине одну из главных ролей. Лента рассказывает историю женщины, которая узнает о имеющемся на ней родовом проклятии и пытается спасти от него своих детей. Съемки должны начаться весной 2021 года, сейчас ведется разработка компьютерной графики. Прокатчиком станет Universal, в прокат лента выйдет осенью 2022 года. Создатели рассказали, что целевой аудиторией проекта будут молодые зрители до 35 лет.

«Кинокомпания Альянс» в лице продюсеров Николая Ларионова и Максима Королева представили комедию ПРИКОСНОВЕНИЕ. Он начали презентацию с показа сиззла. Лента рассказывает о познакомившихся на отдыхе молодых людях, которые вдруг обнаруживают, что по какой-то причине в прямом смысле не могут жить без прикосновений друг к другу. Сценаристом выступила Дарья Грацевич. Режиссером станет Владимир Бек. Целевой для создателей является аудитория 16-35 лет.

Леонид Барац и Лариса Блажко рассказали о фильме ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ − это комедия, продолжающая историю фильма ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, российского ремейка ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ. Леонид Барац рассказал, что пандемия порушила планы создателей картины, пришлось прервать съемки, а потому лента только сейчас входит в постпродакшн. При этом, ранее заявленная дата выхода 17 декабря пока еще остается неизменной. Экспертам представили первый трейлер проекта.

Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» в лице Вадима Абдрашитова и режиссера Георгия Ильина представила многослойный психологический триллер о человеческих отношениях и семейных ценностях ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Вадим Абдрашитов отметил, что у картины чрезвычайно интересный сценарий Сергея Калужанова, один из лучших, что он читал за последнее время. Кинокомпания «АПРЕЛЬ» представила фантастический триллер Ильи Хотиненко АЛЕШКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ. Судя по показанному сиззлу, это будет кино про обнаружении пришельца в русской глубинке. Лента основана на книге «Ведьменыш» Олега Шишкина, он же сам написал сценарий. Кинокомпания «Инвада Фильм» рассказала о проекте ЛИД-МАГНИТ, режиссером которого станет Дарья Жук, − лирической комедии о блогерстве и бремени чужой славы. Главная героиня заводит блог от лица выдуманного персонажа, который в какой-то момент становится слишком популярным. Киностудия «Соль» представила проект НЕВАЛЯШКИ − драматическую комедию о девушке, которая устраивается работать танцевать go-go и сталкивается со всевозможными трудностями существования в женском коллективе. Пообещали много музыки и настоящих танцев. Музыкальным продюсером проекта стал Александр Толмацкий, будут привлечены известные хореографы. Бюджет проекта − 60 млн рублей.

Завершала блок презентации компания «Русское возрождение» с проектом ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД. Это комедия с Павлом Деревянко в главной роли, в которой его герой после самоубийства попадает в персональный ад, который оказывается... его привычной никчемной жизнью, проживаемой снова и снова. И тогда герой решается пробовать что-то новое и начинает рисковать, превращая свой ад во что-то интересное. Режиссером картины выступит Михаил Расходников. Сценарий написали бывшие КВН-щики Алексей Зюзин и Анна Давыдова. Павел Деревянко выступает креативным продюсером картины.

Питчинг Фонда кино 2020: независимые компании. Часть 2 (скоро)

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов