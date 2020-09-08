Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 2

Питчинг Фонда кино 2020: независимые компании. Часть 1.

Второй блок питчинга Фонда кино начался с проекта СЛУЧАЙ НА «СОЮЗЕ-5». Эта лента рассказывает о первой в истории стыковке космических кораблей со всеми сопровождавшими это событие проблемами и неполадками. Фильм представила компания «Кино ЮГ» продюсера Юрия Гинзбурга. Создатели заявили, что картина нужна современному зрителю, так как напоминает ему какую роль наша страна сыграла в развитии мировой космонавтики. Поддержку фильму будет оказывать корпорация «Роскосмос».

Следующий проект представила компания QS Films. Это исторический хоррор ИВАН ГРОЗНЫЙ. О нем рассказал продюсер Иван Капитонов. По сюжету фильма, государь одержим демонами, а его молодая жена, которая носит ребенка царя, начинает борьбу за его душу и своего первенца. Проект находитс яв стадии активной подготовки, идет работа над сценарием, а снимать будут в следующем году. Прокатом картины займется «Централ Партнершип».

Еще одна заявка от компании «Лицензионные бренды» на этом питчинге − мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА − продолжение анимационного фильма, неожиданно ставшего одним из самых заметных российских проектов в зарубежном прокате (особенно в Западной Европе). Режиссер Василий Ровенский сообщил, что вторая часть должна стать масштабнее, смешнее и интереснее первой, а потому она нацеливается на еще более высокий кассовый результат. Права на прокат второй части уже купила студия Lionsgate, заинтересованность в картине также проявили иностранные партнеры, занимавшиеся прокатом первого фильма.

Компания «МЕМ-МЕДИА» в лице Таймураза Бадзиева и Тимура Бекмамбетова представили проект ПОГРЕБЕННЫЙ. Это необычная комедия о шоумене, который растерял популярность из-за своего скверного характера. Чтобы привлечь к себе внимания он решает понарошку «похоронить себя», а потом триумфально вернуться. Но, попав под землю в настоящем гробу он понимает, что что-то идет не так и никто не собирается его откапывать. Теперь ему придется выбираться самостоятельно, однако никаких подручных средств кроме смартфона у него нет. Лента будет снята самим Бекмамбетовым. Бюджет фильма 100 млн рублей, съемки начнутся в ноябре. Прокат планируется летом-осенью 2021 года.

«НМГ Студия» представила экспертам комедию БОТАН И СУПЕРБАБА − историю от сценариста Ильи Куликова, которая рассказывает о зажатом ботанике, который из-за проблем с реальными девушками изобретает робота-андроида и идет с ним на встречу выпускников. В главных ролях звезды ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ Софья Каштанова и Григорий Калинин. Снимать ленту Куликов будет сам. Поддерживать проект намерен канал СТС. Бюджет картины − 110 млн рублей, релиз состоится в 2022 году.

Гоша Куценко и Вадим Быркин − сопродюсеры ленты ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ − представили свой проект следом. Это драматический триллер о русской женщине в Скандинавии, которая борется за своего ребенка с государством и соцслужбами, ведомыми слепой ювенальной юстицией. Режиссером станет Наталья Назарова. Бюджет картины − 122 млн рублей, еще 40 млн обещают потратить на промо.

Продюсеры Наталья Иванова и Александр Франскевич представили проект компании «Хорошо Продакшн» ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ. Это лента расскажет об Олимпиаде 1952 года − последней, в которой принимали участие любители. Обещана смесь жанров: спортивная драма и шпионский детектив. Лента будет производится совместно с продюсерами из Финляндии и Германии. Актерский состав будет интернациональным.

Продюсерская компания «Слово» представила байопик ПИРОГОВ, который делается совместно со студией «ВоенФильм» Игоря Угольникова. Он и рассказал о проекте. Лента повествует о жизни великого русского хирурга в годы Крымской войны, его открытиях и изобретениях в медицине, преданности Родине и любви. Главную роль сыграет Павел Деревянко. Бюджет картины − 260 млн рублей, бюджет промо − 80 млн. У Фонда запрашивают 60 млн. У экспертов цифры бюджета вызвали вопросы − слишком они малы для такой задумки. Игоря Угольников оговорился, что по возможности бюджет увеличат, главное запустить проект. Кино о легендарных исторических личностях есть и в планах у Владимира Бортко. Он представил на суд экспертов ленту АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН − проект от «СТУДИИ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ».

Студия «ОКАПИ Продакшн» представила проект РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ. Продюсер Ольга Акатьева заверила, что у картины отличный сценарий, написанный Владимиром Царенко, и представила промо-ролик. Лента рассказывает о молодых людях, которые оказалась в центре криминального происшествия. Местом действия фильма станет Санкт- Петербург. Петербург на питчинге также представляла компания «Студия АСДС» продюсеров Дмитрия Светозарова и Андрея Сигле. Они рассказали о комедии ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ, сюжет которой сосредоточен вокруг приключений двух мошенников в почтенном возрасте, решивших тряхнуть стариной в век компьютерных технологий. К участию в фильме обещали привлечь именитых актеров старшего поколения, таких как Олег Басилашвили, Рудольф Фурманов, Алиса Фрейндлих и других.

Компания «План 9» вновь рассказала о проекте СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ с Александром Кузнецовым в главной роли. Актер представил его вместе с режиссером Олегом Уразайкиным. Напомним, это фантастическая картина в стиле ГРАВИТАЦИИ о космонавте, который оказывается один в открытом космосе, и, чтобы не погибнуть, он должен за полтора часа добраться до своей станции, следуя консультациям диспетчера Анны. Лента уже представлялась экспертам ранее, но поддержки не получала. Сейчас, по заявлению создателей, они поработали над сценарием, сделав его масштабнее и интереснее. Картина уже заинтересовала международных дистрибьюторов. Обещано, что для съемок филмабудет отстроен особый павильон, благодаря которому актера можно будет поместить в условия, близкие к космическим. Графику сделает компания Green Light. Оператором станет Федор Лясс.

Продюсерская компания «Среда» заявила на суд экспертов военную драму ЖИХАРЬ по сценарию Ильи Тилькина. Проект представляли продюсер Иван Самохвалов и режиссер Александр Котт. Лента рассказывает о психически неуравновешенном молодом человеке, который в начале войны прячет от немцев еврейскую девушку и вместе они проходят путь от ненависти до любви. Александр Котт назвал этот проект «авторским мэйнстримом». Снимать кино планируют в Белоруссии. Бюджет проекта − 180 млн рублей.

Студия «Союзмультфильм» представила проект ФОРМУЛА ВОДЫ. Его представили продюсеры Юлия Осетинская и Лика Бланк. Это семейная приключенческая фантастика о пиратах и поисках сокровищ на планете, где главной ценностью является пресная вода. Молодая девушка отправляется на поиски своего отца-ученого, который изобрел машину, способную решить проблему с питьевой водой. Создатели заявили, что рассматривают проект не как мультфильм, а как полнометражное художественное кино в стиле ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА и АВАТАРА. Потому здесь хорошо проработан особый фантастический мир и разработаны разнообразные необычные персонажи. К созданию фильма привлечены международные специалисты из Голливуда. В дальнейшем историю можно будет развить в трилогию. Бюджет картины 360 млн рублей, а ожидаемые кассовые сборы − не менее 600 млн.

Рассказывать про анимацию продолжила студия «Метрафильмс», представившая проект фильма с рабочим названием ТРИ КОТА: КАРИБЛЕ КРАБЛЕ. Это полнометражная версия одноименного мультсериала СТС. Продюсер Артем Васильев отметил, что бренд «Три кота» − один из самых популярных и быстрорастущих. Героев хорошо знают и за пределами России. Именно это и стало причиной появления кинотеатрального проекта. Его сочинил Дмитрий Высоцкий, который пообещал сделать более качественную детальную анимацию, чем в мультсериале. Прокатывать картину будет Sony, поддерживать проект − канал СТС.

Проект ТЫ УВОЛЕН «Студий творческих инициатив «Открытие»» представили режиссер Сергей Швыдкой и продюсер Жан Просянов. Это романтическая комедия в которой главный герой, уволенный из-за аферы руководства, с помощью друзей и соратников решает восстановить справедливость и вывести преступников на чистую воду.

Студия «Третий Рим» представила фантастическую романтическую драму о клонах ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ. Ее представили режиссер Мария Агронович и продюсер Александр Новин. По их словам, это лента «про будущее, которое никогда не наступит». По мнению авторов, заявленный сплав жанров привлечет в кинотеатры и мужчин, и женщин. Бюджет проекта 85,5 млн рублей, промо бюджет − 100 млн рублей. Еще один фантастический комедийный проект представила телекомпания «Дикси ТВ». Это лента ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ. О ней рассказали режиссер Екатерина Краснер, актер Ян Цапник и представитель прокатной компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев. Картина повествует о молодом человеке, который, отправившись в отпуск, оказывается в центре удивительных фантастических событий и вынужден спасать мир от неведомых монстров. В главной роли здесь Роман Курцын. Съемки проекта уже начались, но из-за коронавируса доснять ленту не успели.

Компания «Телесто фильм» в лице продюсера Елены Гликман и режиссера Владимира Карабанова рассказали о проекте В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО. Это драматический проект по мотивам повести, лежащей в основе легендарного советского фильма ЧУЧЕЛО, чей основной конфликт теперь перенесен в Интернет и соцсети. Часть действия будет происходить в виртуальном пространстве, поэтому в качестве художественного решения будет применяться формат screenlife. Кроме того, в картине будет много песен, так что ее можно считать полноценным мюзиклом. Производственный бюджет составит 98 млн рублей, 60 млн просят у Фонда кино. Прогнозируемые сборы − 350 млн рублей.

Не менее необычным подходом к классике отличался и следующий представленный проект − фильм компании «ТРИ А» КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ. О нем рассказала продюсер Лина Арифулина. По сюжету, Красная шапочка попадает из сказочного мира в реальный и выясняет, что ее пропавший отец на самом деле является могущественным волкобоем, и она должна продолжить его дело. В фильме будет несколько параллельных миров, проработанных до мельчайших деталей. Перед выходом картины обещано активное и оригинальное промо. Ленту поддерживает соцсеть VK.

Продюсеры Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов представили новый проект − НЕВЕСТА: НАЧАЛО. Это приквел одного из самых успешных отечественных хорроров, в котором демоническое существо, появившееся в результате оккультного ритуала, угрожает молодой женщине. Его действие будет разворачиваться в России XIX века. Проанализировав успех предыдущей картины, продюсеры выяснили, что зрителям была особенно интересна легенда, которая рассказывалась в ее исторической части. О ней и будет новый фильм. Бюджет картины обещали увеличить, сделав хоррор мирового уровня.

Проект анимационной студии «Рим» СЕРАФИМА − прямо противоположен пректу предыдущих участников питчинга. Это мультфильм о дружбе мальчика-сироты и воцерквленной девочки. В 2015 году выходил фильм НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ, в котором была заявлена эта главная героиня. Этот − фактически сиквел. Фонду кино его впервые представляли в прошлом декабре, но тогда лента не нашла поддержки. Создатели уверяют, что с того времени провели большую работу над проектом. Теперь он делается в партнерстве с компанией «Централ Партнершип». Бюджет картины − 142,6 млн рублей. Предполагаемые сборы − 180 млн рублей.

Студия «28 панфиловцев», известная одноименным кинопроектом, снова представила на суд экспертов Фонда кино проект ЛИТВЯК. Он расскажет о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, которая в 1943 году сражалась с фашистами в небе Сталинграда. Режиссером выступают Ким Дружинин и Андрей Шальопа. Главную роль исполняет Полина Чернышева. Для создания воздушных боев будут использоваться технологии комбинированных съемок с миниатюрами, а также технология фронт-проекции. Есть договоренность по прокату с Universal. Деньги на фильм будут собирать в том числе и с помощью краудфандинга. Таким образом, за 11 месяцев уже собрано 17 млн рублей. При этом, общий бюджет проекта составляет около 300 млн рублей.

Заключительным проектом питчинга стала комедия студии «Свердловск» LOVE. Как понятно из названия, это проект о любви во всех ее проявлениях, состоящих из нескольких новелл, действие которых происходит 14 февраля. Продюсером ленты является Сергей Светлаков, сниматься в нем будет большое число звезд. По сути, альманах LOVE должен стать тем же, чем для Нового года стал проект ЕЛКИ. Светлаков назвал проект − «гимном всех влюбленных». Прокатывать его будет компания «Каропрокат», сопродюсером является онлайн-кинотеатр IVI. Съемки стартует в ноябре.

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов