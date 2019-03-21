Питчинги Фонда кино 2019: кинокомпании-лидеры. Часть 2

Питчинги Фонда кино 2019: компании-лидеры. Часть 1

21 марта в Москве, в Большом зале МИА «Россия сегодня», Фонд кино провел очную защиту проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. В этом году лидеры могут рассчитывать на получение в общей сложности на 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей – на безвозвратной основе. Как и год назад, в список лидеров отечественного кинопроизводства официально вошли десять кинокомпаний, однако участие в питчинге приняли только девять из них. В расписании защиты указано 17 проектов, на защиту каждого отводилось по 8 минут.

Новый проект ОПАСНАЯ ВОДА компании «Нон-Стоп Продакшн» представляли Александр Роднянский и Данила Козловский. Лента связана с историей Чернобыльской катастрофы. Роднянский уточнил, что в современном отечественном кинематографе никогда не снимали полноценного большого кино об этом событии, и ОПАСНАЯ ВОДА должна исправить эту ситуацию. По его словам, лента будет эмоциональной, драматической, эффектной и, конечно же, героической. Данила Козловский является сопродюсером картины, а также планирует стать ее режиссером и сняться в одной из главных ролей − он, видимо, сыграет пожарного-ликвидатора. Снимать будут в Курске, Курчатове и других городах. Консультировать проект будет «Росэнергоатом». Бюджет фильма − около 690 млн рублей.

Компания «ПРОФИТ» в этом году снова представила на суд экспертов фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Его снимают совместно с компанией Star Media и телеканалом «Россия 1». Это фэнтези-экранизация романа Алексея Иванова о покорении язычников Пермского края в XV веке. Режиссером этой ленты станет Антон Мегердичев (ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ), а в сценаристах значатся Сергей Бодров, автор СТАЛИНГРАДА Илья Тилькин и Ксения Датнова. В проекте заняты Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Снимать ленту будут в Пермском крае и в Подмосковье, где строят огромные декорации. Визуальными эффектами займется компания Amalgama VFX. Бюджет картины составляет 610 млн рублей, и еще 150 млн продюсеры хотят потратить на маркетинг. От Фонда кино хотят получить 200 млн рублей, ранее проекту уже выделялось 195 млн рублей. Представляя кино экспертам, Антон Мегердичев назвал проект «интеллектуальным мейнстримом», при этом создатели намерены собрать фильмом в прокате не менее миллиарда рублей.

Компания Bazelevs представила на суд экспертного совета Фонда свежий проект ДЕВЯТАЕВ. О нем рассказали Тимур Бекмамбетов и режиссер Дмитрий Кисилев. Это история о реальном герое − летчике Михаиле Девятаеве, который во времена Великой отечественной войны совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете, захватив с собой секретное оружие врага − разработки по программе FAU 2. Сценарий создан на основе книги, написанной самим Девятаевым. Проект будет делаться быстро: его попробуют снять и выпустить уже в феврале 2020 года, к 75-летию совершения данного подвига. Однако Бекмамбетов уточнил, что цепляться за дату, если это скажется на качестве конечного продукта, компания не будет. Финансовые стороны проекта на питчинге не озвучивались.

Проекты ТПО «Рок» представил Алексей Учитель. Первым из них была военная драма ПАЛЬМИРА − лента о военном конфликте в Сирии. Учитель отметил, что на сегодняшний день не существует «мощного фильма о современной армии», и проект должен это исправить. Лента получила поддержку Минобороны России, оно же уже организовало авторам картины командировку в Сирию, а также в дальнейшем предоставит всестороннюю помощь, в том числе техникой, личным составом, охраной и т.п. Вторым представленным проектом от ТПО «Рок» стал молодежный музыкальный фильм о танцевальном баттле БИТВА. Главную роль в картине исполнил Риналь Мухаметов. Лента уже получила финансовую поддержку от Минкультуры как дебютный проект режиссера Анара Аббасова, поэтому от Фонда на фильм просят только возвратные деньги (сумма не называлась). Картина выходит в прокат в августе 2019 года, прокатом занимается WDSSPR Disney. Экспертному совету продемонстрировали содержательный ролик с кадрами из фильма.

Последней свои фильмы представляла «Централ Партнершип». Первым ее проектом оказался приключенческий экшн МИЛЛИАРД, который выходит в прокат уже 18 апреля 2019 года. Лента Романа Прыгунова с Владимиром Машковым в главной роли рассказывает о прагматичном бизнесмене, который узнает, что много лет назад из-за ошибки врачей стал отцом большого числа детей «из пробирки». Теперь, главный герой, лишившийся своих денег, пытается их вернуть с помощью тех самых внебрачных детей. Продюсер проекта Владимир Маслов сравнил картину с лентами про друзей Оушена, а Вадим Верещагин добавил, что лента поддерживается холдингом ВГТРК. Экспертному совету представили трейлер картины. Бюджет проекта − 240 млн рублей (на питчинге в прошлом году заявлялось 190 млн), продюсеры просят у Фонда 50 млн рублей безвозвратных средств − ту самую разницу бюджетов, возникшую, как они сказали, из-за ослабления курса рубля и съемок за пределами страны.

Съемки ленты СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стартовали зимой в Петербурге и будут продолжаться еще 1,5 месяца. Вадим Верещагин назвал картину крупнейшим проектом своей компании в 2020 году (именно тогда фильм выйдет на экраны). Кино производится совместными усилиями «Централ Партнершип», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, ГМП «КИТ» и киностудии «Слово» Петра Анурова. Представлять картину пришли все продюсеры проекта. Так, Леонид Верещагин рассказал о сюжете фильма, назвав его «большой, роскошной, костюмной картиной», Петр Ануров назвал концепт картины «уникальным», а представитель «Газпром-медиа» пообещал ленте всестороннюю поддержку на каналах холдинга с помощью специальных рекламных инструментов, ранее не раз применявшихся холдингом для промо картин. Ожидается, что СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ появятся на экранах в феврале-марте 2020 года.

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21.03.2019 Автор: Артур Чачелов