Питчинги Фонда кино 2019: кинокомпании-лидеры. Часть 1

21 марта в Москве, в Большом зале МИА «Россия сегодня», Фонд кино провел очную защиту проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. В этом году лидеры могут рассчитывать на получение в общей сложности на 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей – на безвозвратной основе. Как и год назад, в список лидеров отечественного кинопроизводства официально вошли десять кинокомпаний, однако участие в питчинге приняли только девять из них. «Дирекция кино» Анатолия Максимова и Константина Эрнста пропускает год в связи с тем, что занимается уже готовым проектом − СОЮЗ СПАСЕНИЯ. В расписании защиты указано 17 проектов, на защиту каждого отводится 8 минут.

Питчинги 2018 года начались с нового проекта от студии «ТРИТЭ» − ЧЕМПИОН МИРА. Компания остается верной себе, осваивая все новые грани жанра спортивная ретро-драма. На этот раз зрителям приготовили историю о самом драматичном матче за звание чемпиона мира в истории... шахмат. Речь идет о легендарной встрече между Анатолием Карповым и Виктором Корчным на филиппинском острове Багио в 1978 году. Карпов же выступает консультантом проекта. Несмотря на то, что шахматы мало ассоциируются с экшном, создатели будущей картины, в числе которых сценарист и режиссер Алексей Сидоров («Ликвидация», «Бригада», Т-34, БОЙ С ТЕНЬЮ), обещают захватывающую и эффектную историю, в которой будут интриги, шпионские страсти, природные катаклизмы и романтическая линия. Среди потенциальных участников проекта − Александр Петров, Егор Корешков, Владимир Машков, Константин Хабенский, Милла Йовович и даже Ева Грин. Заявленный бюджет фильма составляет 550 млн рублей, еще 125 млн собираются потратить на рекламу. От Фонда кино «ТРИТЭ» хочет получить 350 млн невозвратных рублей в течение двух лет. Релиз проекта намечен на майские праздники 2021 года, прокатчиком будет «Централ Партнершип».

Следующий блок представлял проекты компании Yellow, Black & White, которые презентовали продюсеры Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Виталий Шляппо. Для начала экспертам рассказали о фильме ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Продолжение сенсационно успешной сказки, снимающейся совместно с Disney, выходит в прокат в декабре 2020 года. Ленте обещают еще больший размах, много экшна и нового харизматичного злодея − Роголепта. Появится еще один необычный злодей − Колобок − который будет полностью нарисован на компьютере. Бюджет производства − 650 млн рублей, что на 57% больше бюджета первого фильма. На маркетинг обещают потратить 150 млн и надеются собрать в прокате не менее 1,3 млрд.

Второй представленный проект YBW − комедия ХОЛОП с Милошем Биковичем и Сашей Бортич в главных ролях. Лента сейчас находится в производстве, но уже известно, что в прокат она выйдет 24 октября 2019 года. Вместе с продюсерами экспертному совету фильм представлял его режиссер − Клим Шипенко (САЛЮТ-7). Он сравнил проект с советской классикой ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. В качестве референсов продюсеры проекта также называли ЕЛКИ 1914 и БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Бюджет ХОЛОПА составляет 160 млн, маркетинговый бюджет − 80 млн. У Фонда сейчас запрашивается 50 млн рублей, ранее проекту уже выделялись безвозвратные средства.

Федор Бондарчук рассказал о фильме Art Pictures Studio ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, режиссером которого он станет. Лента повествует о кругосветном полете Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг Земли. Проект разрабатывается уже давно, ранее он заявлялся на суд экспертного совета и получал поддержку от Фонда. Тогда же говорилось, что в кино хотят пригласить неких иностранных звезд. Год назад заявлялось, что бюджет фильма составляет около 580 млн рублей, еще 150 млн создатели готовы потратить на продвижение и маркетинг. Продюсеры намерены выпустить проект в максимально широком формате, в том числе и в IMAX.

Кинокомпания СТВ, как и год назад, представляла самое большое число проектов. На этот раз − шесть. Их, как обычно, презентовал продюсер Сергей Сельянов. Основа пакета − анимация. Первая из представленных работ − полнометражный мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, который делается совместно с телеканалом «Россия 1» и студией «Мельница». «Барбоскины» − давний и успешный сериальный бренд, что может гарантировать успех его полнометражной версии. Сейчас лента находится в производстве, для нее используется особая технология создания анимации, отличная от сериальной. Финансовые вопросы проекта на презентации не озвучивались.

Второй представленный здесь анимационный проект − полнометражный мультфильм БУКА, который Сельянов назвал «одной из версий КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА». Лента с бюджетом больше 300 млн рублей давно находится в производстве, сейчас особое внимание уделяется ее качеству. На питчингах Фонда кино о БУКЕ уже рассказывали в прошлые годы, больше того, картина уже получала средства от государства. Подробно о ней говорить не стали, ограничившись показом ролика. Сергей Сельянов не стал подробно останавливаться и на мультфильме ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, назвав его «понятным». По правилам Фонда кино, продюсеры могут запрашивать на этот проект только возвратные средства. Достаточно кратко продюсер рассказал и о новом анимационном проекте ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА, который снимается по сценарию Василия Ровенского. Мультфильм находится на стадии девелопмента, однако уже вызывает большой интерес у международных покупателей. Финансовые параметры проекта также не были озвучены.

Самым большим и дорогим проектом пакета СТВ уже несколько лет является художественный фильм КОНЕК-ГОРБУНОК, который делается вместе с каналом «Россия 1» и CGI-Factory. Его съемки идут с весны 2018 года, а прокат запланирован не раньше весны 2020 года. Сейчас лента находится в сложном постпродакшне. О нем рассказал глава CGI-Factory Александр Горохов, уточнивший, что скоро лента уйдет на досъемки для улучшения качества рисованных персонажей, фонов, монтажа и прочего. Экспертам показали первый тизер проекта. Ранее сообщалось, что бюджет этой сложнопостановочной сказки составляет около 600 млн, однако, по некоторым данным, он вырос. Ранее Фонд уже выделял на проект безвозвратные средства.

Еще одним крупным семейным полнометражным фильмом от СТВ станет проект МАЛЕНЬКИЙ МУК, который компания ранее никогда не заявляла. Его Сельянов делает с продюсером Еленой Быковой. Ленту будут снимать совместно с инвесторами из ОАЭ, они же обеспечат значительную часть бюджета производства (его цифры не озвучивались). Российская сторона вскоре отправляется в Эмираты на переговоры и просмотр локаций. Сельянов сказал, что проект «в самом начале пути». Продюсер показал концепты проекта, костюмов, первые образы магических существ и 3D-ролик с разработками персонажей. Вопросов у экспертов он не вызвал.

Питчинги Фонда кино 2019: компании-лидеры. Часть 2

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

21.03.2019 Автор: Артур Чачелов