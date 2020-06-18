«Газпром-медиа» отчитался о финансовых итогах I квартала

«Газпромбанк» опубликовал отчетность о деятельности в первом вартале 2020 года. Банк является владельцем холдинга «Газпром-медиа» и отражает результаты деятельности этой компании в своих бумагах, в разделе «Медиа-бизнес». В отчете сказано, что за январь-март 2020 года консолидированные доходы холдинга выросли на 5% до 24,9 млрд рублей. Операционный доход вырос на 22% до 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 917 млн рублей.

Нерекламные доходы холдинга «Газпром-медиа» выросли на 11% до 8,1 млрд рублей. Основной вклад в рост нерекламных доходов вносят средства от продажи прав, которые за январь-март 2020 года выросли на 15% до 5 млрд рублей. Рост обеспечен результатами «Централ Партнершип», а также за счет доходов от дистрибуции тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов «ГПМ Матч».

По итогам первого квартала кинокомпания «Централ Партнершип» (ЦПШ) заняла первое место среди российских кинодистрибьюторов по кассовым сборам: доля компании на рынке кинопроката составила 31%. Также на этот отчетный период пришелся прокат фильма ХОЛОП (производства Yellow, Black and White и компаний «Газпром-медиа» ГПМ КИТ и «Централ Партнершип»), который собрал в кинотеатрах России и СНГ 3,2 млрд рублей, став самым кассовым фильмом в российском прокате за последние 10 лет. Кроме того, в кинотеатрах продолжал прокат сиквел комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, собрав в общей сложности 1,1 млрд рублей.

Рекламные доходы холдинга выросли на 2% до 16,8 млрд рублей, что соответствует динамике рынка ТВ-рекламы на эфирных каналах, который является ключевым для холдинга «Газпром-медиа». По данным АКАР, рынок ТВ-рекламы на эфирных каналах вырос на 2% в первом квартале 2020 года. Положительных результатов удалось достичь за счет хороших аудиторных показателей по целому ряду премьерных проектов на телеканалах холдинга в январе-марте. В частности, на ТНТ высокую долю телесмотрения показали премьеры сериалов «Война семей» (11,5%), «Патриот» (14,6%), «Короче» (11,6%), «Домашний арест» (13,9%), «Колл-центр» (11,6%), а также комедийное шоу Comedy Club (13,7%). Главной премьерой канала ТВ-3 в первом квартале 2020 года стал второй сезон шоу «Последний герой. Телезрители против звезд», который стартовал с долей 7,8% на премьерном выпуске. На телеканале «Пятница!» успешными премьерными линейками стали проекты «Мир наизнанку» (7,3%), «На ножах» (6,3%), «Орtл и решка. Ивлеева VS Бедняков» (5,8%). Во всех случаях речь идет о цифрах Mediascope по целевой аудитории каналов 14-44.

В первом квартале НТВ запустил шоу «Маска». 29 марта вышел пятый эпизод проекта с рейтингом 7,2% и долей 19,1%, что позволило шоу стать лучшей развлекательной программой по итогам квартала. В выходные дни в аудитории «Все 18+» НТВ занимал второе место в «большой тройке каналов» с долей 9,9% (Россия 1 - 12,1%, Первый - 9,8%). Также высокие аудиторные показатели были у премьер сериалов на НТВ: «Невский. Тень Архитектора» (доля 12,5%) и «Горячая точка» (доля 12%). В конце первого квартала начал расти интерес к новостному контенту. На НТВ выросли доли телесмотрения праймовых новостных линеек: «Сегодня» в 19:00 – с 10,3% (1 квартал 2019) до 12,1% (1 квартал 2020), «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» – с 13,5% (1 квартал 2019) до 13,9% (1 квартал 2020). В данном случае все цифры Mediascope рассчитаны для аудитории 18+.

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18.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Газпром-медиа»