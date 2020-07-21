Летний кинотеатр Garage Screen в Москве открывается 1 августа

1 августа на площади Искусств в столице начнет работу летний кинотеатр Garage Screen, построенный по проекту ереванской архитектурной студии snkh. В программе открытия − российские премьеры фильмов ДНИ Цая Минляна и ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕЖАЛА Хон Сан Су, а также московская премьера картины МАРТИН ИДЕН Пьетро Марчелло.

По задумке студии snkh, новый павильон Garage Screen − это вывернутый наизнанку шатер, в котором все несущие и опорные конструкции вынесены наружу, а внутреннее пространство покрыто белой мембраной. «Красные боковые панели внутри павильона выполняют акустическую функцию, а пневматические линзы под потолком не только распределяют движение звука, но и освещают кинозал. В проекте сошлись многие архитектурные традиции, имена и направления − от временных построек бедуинов и других кочевых народов до концепций Ивана Леонидова и Шигеру Бана», − говорит руководитель студии Ашот Снхчян.

В 2020 году в программе Garage Screen появятся три новые регулярные рубрики, а одним из главных событий нового сезона станет появление в кинотеатре проектора для показа фильмов с 35-миллиметровой пленки.

Рубрика «Серебряные копии» состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки, название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав. Рубрика «Счастливые часы» представит авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. В нее включены новаторские фильмы, которые раздвигают границы кино за счет расширения экранного времени и зрительского восприятия времени − уже не только кинематографического, но и физического. «Один раз увидеть» − серия уникальных и, как правило, единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат и которые можно будет посмотреть только в Garage Screen. В эту рубрику войдет самое разное кино − фестивальное, документальное, экспериментальное, игровое, а также снятое современными художниками.

«В период изоляции стало очевидно, что есть кино, которое может существовать и восприниматься только в кинотеатре − в иных условиях его магия рассеивается или вовсе не работает, − говорит куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский. − В рубрике «Серебряные копии» Garage Screen впервые показывает фильмы с пленки, возвращаясь к классической природе кино и аутентичному опыту восприятия кино, особенно ценному в период массового перехода кинотеатров, да и самих фильмов, в онлайн. Рубрика «Счастливые часы» предлагает иной, несравненно более глубокий опыт восприятия кинематографического и физического времени, который возможен только на большом экране и в символическом смысле делает этот экран еще больше. Эту рубрику откроет великий фильм МАМОЧКА И ШЛЮХА (1973) Жана Эсташа, который мы тоже покажем с пленки. В нем время существует только в режиме настоящего и содержится лишь в повседневности. Наравне с другими знаковыми работами мы также представим раннюю картину филиппинца Лава Диаса БАТАНГ УЭСТСАЙД (2001), уже содержащую его новаторский подход к длительности, и пятичасовую японскую драму СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС (2015) Рюсукэ Хамагути, отчасти подарившую название всей программе», — говорит Евгений Гусятинский.

В новом сезоне зрителей Garage Screen также ждут совместные программы с актуальными российскими кинофестивалями, среди которых международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В рамках MIEFF в летнем кинотеатре Garage Screen будет показана первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер и международная конкурсная программа, в которую вошли 29 экспериментальных фильмов 2019–2020 годов. Еще одним проектом нового сезона станет программа показов с The Blueprint − независимым онлайн-изданием о моде, красоте и современной культуре.

Летний сезон Garage Screen продлится до октября. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Рекомендуется приобретать билеты заранее на сайте Музея в разделе Garage Screen. Для владельцев карт GARAGE действует скидка 50% (не распространяется на фестивальные показы, включая Beat Film Festival и MIEFF).

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21.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Garage