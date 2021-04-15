Garage Screen устроит рестроспективу фильмов Вонга Карвая

13 мая на площади Искусств в столичном Парке Горького вновь заработает летний кинотеатр Музея «Гараж». Новый сезон откроется при поддержке «Газпромбанка».

В программе открытия − российские премьеры эксцентричной драмы ДЕВУШКА И ПАУК молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров, минималистской комедии абсурда СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА канадца Дени Коте и остроумного докуфикшена ПЛАНЕТА современной художницы Амалии Ульман. Мировые премьеры фильмов открытия состоялись на ведущих международных кинофестивалях: ДЕВУШКА И ПАУК и СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА разделили приз за лучшую режиссуру в конкурсе Encounters Берлинского кинофестиваля, а работа Амалии Ульман была номинирована на гран-при жюри «Сандэнса». Фильмы открытия будут показаны в рамках традиционной рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.

«В этом году программа открытия состоит из новейших фильмов, каждый из которых по-своему работает с перформативным потенциалом кино, соединяя его визуальную природу с подчеркнутой или же со скрытой условностью, уходящей в театр и перформанс, − рассказывает Евгений Гусятинский, куратор кинопрограммы Garage Screen. − Эти очень разные фильмы объединяет одно − авторское своеволие и движение против течения — наперекор устоявшимся конвенциям кино, природа которого опять оказывается под вопросом, вызывая замешательство и удивление».

Еще одним событием начала сезона станет программа «Настроение − Вонг Карвай». С 16 мая по 23 июня гости Garage Screen увидят на большом экране восемь отреставрированных картин гонконгского режиссера − в их числе российские премьеры фильмов ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ СЛЕЗЫ, ДИКИЕ ДНИ, ПАДШИЕ АНГЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ, 2046 и режиссерской версии ленты РУКА, а также ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ и ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС.

«Над реставрацией этих фильмов Вонг работал последние годы, и для него − поэта и летописца − этот проект является не просто перевыпуском своего наследия в новом качестве и в новой авторской редакции, но и концептуальным жестом в духе самого его кинематографа, чувствительного к сдвигам во времени», − отмечает Евгений Гусятинский.

В новом сезоне продолжатся показы фильмов с 35-мм и 16-мм пленки в рамках рубрики «Серебряные копии» (серебро — один из основных элементов, входящих в состав пленки), а также совместные проекты с Beat Film Festival и фестивалем экспериментальной музыки Fields.

В новом сезоне летний кинотеатр будет по-прежнему работать в павильоне, построенном по проекту ереванской архитектурной студии snkh − победителя конкурса на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра, проведенного Музеем «Гараж» и КБ Стрелка. Конкурс проводится каждый год, однако из-за ограничений 2020 года Музей принял решение не проводить новый конкурс и сохранить павильон для полноценной работы в 2021 году.

Летний сезон Garage Screen продлится до конца сентября.

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15.04.2021 Автор: Артур Чачелов