«Газпром-Медиа» и Dailymotion готовы урегулировать конфликт

Французский видеохостинг Dailymotion готовится заключить мировое соглашение с российским «Газпром-Медиа», из-за дейтсвий которого попал в реестр сайтов, запрещенных в России. Напомним, что в начале 2017 года входящий в медиахолдинг телеканал «Пятница!» добился постоянной блокировки портала на территории страны в связи с нахождением на серверах видеохостинга контента, принадлежащего телеканалу. Речь шла о выпусках программы «Ревизорро».

Администрация Dailymotion выразила готовность отслеживать видео, принадлежащие «Газпром-Медиа» и оперативно их удалять. Больше того, по условиям готовящегося мирового соглашения, Dailymotion предоставит телеканалам холдинга доступ к системе защиты авторских прав, позволяющей контролировать и останавливать распространение пиратских копий. Сервис обязался реализовать систему блокировок аккаунтов, с которых регулярно осуществляется размещение пиратских копий.

Впрочем, заключение мирного соглашения с «Газпром-Медиа» вовсе не гарантирует исключения его из реестра заблокированных сайтов. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил «Коммерсанту», что закон не описывает процедуры снятия вечной блокировки с сайта. Возможно, для этого «Газпром-Медиа» будет необходимо возобновить судебный процесс и заключить по нему мировое соглашение.

28.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS, Коммерсант