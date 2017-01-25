Канал «Пятница!» добился блокировки видеохостинга Dailymotion на территории РФ

Телеканал «Пятница!» подал иск о блокировке французского видеохостинга Dailymotion на территории РФ и Могорсуд его удовлетворил. Представители Dailymotion в указанные сроки апелляцию не подали, а потому решение суда направлено в Роскомнадзор, который начал осуществление постоянной блокировки портала.

Конфликт между «Пятницей!» и Dailymotion разгорелся в 2016 году из-за нахождения на серверах видеохостинга контента, права на который принадлежат каналу. Речь идет о самых рейтинговых проектах телеканала: «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и т.д. «Пятница!» направила несколько претензионных заявлений в адрес головного офиса компании, однако реакции со стороны Dailymotion не последовало.



11 мая 2016 Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино». Предписание суда было выполнено, но в августе 2016 года портал Dailymotion начал активную трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу «Пацанки». Представители телеканала «Пятница!» обратились в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, и, далее, с иском о постоянной блокировке сайта Dailymotion на территории России.



2 декабря 2016 года Мосгорсуд вынес решение удовлетворить иск телеканала «Пятница!».



Сервис Dailymotion принадлежит французскому медиахолдингу Vivendi SA и является третьим в мире по посещаемости видеообменником после YouTube и Vimeo. Vivendi SA работает на рынке звукозаписи (владеет Universal Music Group), телевещания (сеть кабельного телевидения Canal+), производства фильмов и телепередач, занимается издательской деятельностью, телекоммуникациями, разработкой компьютерных игр.

25.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром Медиа