Названы победители премии «Золотой орел»

В столице состоялась торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. По традиции мероприятие проходило в первом павильоне «Мосфильма».

Наибольшее число наград – 5 штук – получил фильм ЭКИПАЖ, однако его награды были в основном в технических номинациях. Самые почетные призы «Золотого Орла» в этом году достались фильму РАЙ. Лента получила приз как лучший фильм года, Андрей Кончаловский стал лучшим режиссером года, а Юлия Высоцкая получила награду как лучшая актриса.

Лучшим актером года назван Иван Янковский за роль в фильме Павла Лунгина ДАМА ПИК. Эта лента также получила приз в новой номинации «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам»: наградой была отмечена Елена Фомичева. Другие награды распределиись следующим образом:

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий): «Клим», режиссер Карен Оганесян, продюсер Александр Цекало

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий): «Тихий дон», режиссер Сергей Урсуляк, продюсер Антон Златопольский

Лучший неигровой фильм: КРОВАВЫЕ БИВНИ, режиссер Сергей Ястржембский

Лучший короткометражный фильм: «Мама», режиссер Кирилл Плетнев

Лучший анимационный фильм: «Кот и мышь», режиссер Наталья Чернышева

Лучший сценарий: Юрий Арабов – МОНАХ И БЕС

Лучшая женская роль второго плана: Елена Яковлева – САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Шакуров – ЭКИПАЖ

Лучшая женская роль на телевидении: Ольга Погодина – «Маргарита Назарова»

Лучшая мужская роль на телевидении: Константин Лавроненко – «Клим»

Лучшая операторская работа: Максим Осадчий – ДУЭЛЯНТ

Лучшая работа художника-постановщика: Андрей Понкратов – ДУЭЛЯНТ

Лучшая работа художника по костюмам: Татьяна Патрахальцева – ДУЭЛЯНТ

Лучшая музыка к фильму: Артем Васильев – ЭКИПАЖ

Лучший монтаж фильма: Константин Ларченко – ЭКИПАЖ

Лучшая работа звукорежиссера: Алексей Самоделко – ЭКИПАЖ

Лучшие визуальные эффекты: студия СGF – ЭКИПАЖ

Лучший зарубежный фильм в российском прокате: ВЫЖИВШИЙ, дистрибьютор – «Двадцатый век фокс СНГ»

Почетный приз «За вклад в мировой кинематограф» получил Василий Ливанов.

28.01.2017 Автор: Артур Чачелов